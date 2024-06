Recomendaciones para el uso correcto y responsable de los antibióticos en invierno

Desde hace cientos de millones de años existen bacterias en el planeta Tierra, las cuales se han ido adaptando a las temperaturas de todos los sistemas ecológicos, como por ejemplo en las profundidades más frías del mar o cerca a los ríos de lava de los volcanes. Es decir, bacterias hay en todas partes y han estado aquí desde hace millones de años.



Los seres humanos, en cambio, "somos recién llegados a este planeta" y "recién" hace aproximadamente 79 años se descubrió una sustancia llamada penicilina que mata bacterias. Posteriormente salieron muchos otros medicamentos conocidos como antibióticos que han cambiado completamente lo que es el pronóstico de vida de los seres humanos, curando miles de infecciones.



No obstante, hace algunas décadas surgió un problema en torno a estos medicamentos. Y es que las personas han empezado a usar los antibióticos de manera indiscriminada, dando como resultado el desarrollo de bacterias resistentes, evitando su erradicación del organismo humano.



"(Los ciudadanos) hemos mal usado los antibióticos. ¿Y cuál es el resultado? de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 5 millones de personas se están muriendo con infecciones que ya no responden a ningún antibiótico", dijo el doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP.



En ese aspecto, es importante que las personas entiendan que los antibióticos tienen que ser usados en determinadas ocasiones y solo bajo prescripción de un médico. El doctor Elmer Huerta contó detalles en el programa Encendidos.



"Lo ideal sería que no tomen antibióticos si no tienen una receta médica. (Recordemos que) los antibióticos solo son para bacterias y no para virus", mencionó el especialista en salud. "Y si el 85% de los dolores de garganta son por virus, (los antibióticos) no van a funcionar y su mal uso va a contribuir a la resistencia", complementó.



"Segundo, los antibióticos deben ser recetados solamente para infecciones demostradas y deben tomarse por un tiempo adecuado y a una dosis adecuada", sostuvo Elmer Huerta.



Cabe señalar que los pacientes deben cumplir con el tiempo de tratamiento antibiótico que recomienda su doctor para poder eliminar las bacterias del organismo humano. "Lo que se ha estudiado es que el ciclo de uso de antibióticos -dependiendo de la infección y de la bacteria- puede variar de 5, 7 o 10 días.

En otros casos, como la tuberculosis, pueden ser 6 meses de antibióticos. ¿Y cuál es el concepto? que en los primeros días que se usa el antibiótico, las poblaciones de bacterias más susceptibles van a ir muriendo rápidamente y si completas los días que te ha dado tu médico puedes incluso llegar a afectar a las poblaciones de bacterias que están medianamente resistentes", señaló el consultor médico de RPP.



