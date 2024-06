Alzheimer: ¿por qué es importante conocer la genética de esta enfermedad neurodegenerativa?

El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP

Estudiar la enfermedad de Alzheimer se ha convertido en una prioridad dentro de la comunidad científica porque la población mundial está envejeciendo y se calcula que para el año 2050 el alzhéimer va a aumentar significativamente con relación a lo que existe ahora. En el Perú, por ejemplo, se calcula que la prevalencia de lo que se llama demencia es alrededor del 7 % en las personas mayores de 65 años.



Actualmente las causas del alzhéimer no se conocen en su totalidad y, por ende, no se puede prevenir. Se puede hacer un estilo de vida saludable con la esperanza de que se pueda prevenir la enfermedad; sin embargo, no hay una prueba definitiva.



Es así que, en los últimos años, diversos estudios se han centrando en saber cómo es la genética del alzhéimer, pues ello abriría el camino a desarrollar medicamentos o sustancias que alteren ese mecanismo genético y se pueda controlar, curar o prevenir la enfermedad.



Uno de los tantos estudios sobre la mencionada enfermedad se ha realizado en Antioquia (Colombia), donde un grupo de científicos ha encontrado que una mujer llamada Piedrahita de Villega no desarrolló deterioro cognitivo hasta pasados los 70 años, a pesar de pertenecer a una familia con una mutación genética llamada Paisa que aumenta significativamente el riesgo de desarrollar alzhéimer en etapa temprana de la vida.



"En Antioquia hay una familia de 6 mil personas, pero entre 1 200 y 1 500 de estas tienen el gen Paisa. La persona que tiene ese gen va a desarrollar alzhéimer temprano. Esta familia es una de las poblaciones en el mundo que está siendo sistemáticamente estudiada porque en sus miembros el alzhéimer empieza a los 40 años", relató en principio el doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP.



"Pero la señora Piedrahita, que tiene 75 años, no le ha dado alzhéimer (a pesar de pertenecer a la misma familia colombiana). Cuando los científicos han ido a verla a ella y otros 20 miembros de esa familia, han encontrado que tienen unos genes protectores del desarrollo del alzhéimer. ¡Esta es la noticia! porque si los investigadores encuentran que hay ciertos seres humanos cuya familia está indefectiblemente en camino al alzhéimer, pero hay otros miembros de la misma familia que también tienen otros genes protectores que contrarrestan a los genes de alzhéimer, ¡eso es un enorme descubrimiento!", sostuvo el especialista en salud.



En ese sentido, el doctor Huerta resaltó que este reciente hallazgo puede servir para conocer cómo es la estructura genética del alzhéimer y, posteriormente, se podrían desarrollar medicamentos que potencien la acción de dichos genes protectores o, por el contrario, que disminuyan la acción de los genes que favorecen el desarrollo de la enfermedad.



