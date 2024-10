¿Cuáles son las diferencias entre prevención y detección precoz del cáncer de próstata?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente en el Perú y se encuentra en el quinto lugar en mortalidad. De acuerdo con un reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), las regiones con mayor frecuencia de casos de cáncer de próstata en nuestro país son: La Libertad, Arequipa, Cusco, Amazonas y Lima Metropolitana. Aproximadamente un 45 % de los pacientes diagnosticados se presenta en etapas avanzadas con menor probabilidad de curación.

El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explicó en Espacio Vital que el cáncer de próstata es una enfermedad que no tiene causa conocida y, por ende, no se puede prevenir. Esto quiere decir que no existe una alimentación especial o un tipo de actividad que pueda acondicionar el riesgo de cáncer de próstata en los varones.

Dicho eso como marco general, es importante explicar aquí dos conceptos vinculados con el cáncer: la prevención y la detección precoz.

La prevención -dice el doctor Elmer Huerta- hace referencia a que nosotros "conocemos la causa del cáncer". "El ejemplo más típico es el tabaco, sabemos hasta la saciedad que el 85 % de los cánceres de las vías respiratorias son producidas por el tabaco. Sabemos también que el cáncer del hígado, en el 80 % de los casos, es producto de una infección crónica por el virus de la hepatitis B o hepatitis C", señaló.

"Entonces, si conocemos la causa del cáncer podemos hacer algo para impedir que nuestro cuerpo entre en contacto con esa causa. Ahí hablamos de prevención", sostuvo el doctor.

En cuanto a la detección precoz, este concepto hace alusión a que "el cáncer ya empezó", pero ha empezado "tan lentamente que existen pruebas (médicas) que permiten identificar a las personas que podrían desarrollar el cáncer". "Aquí entramos en el terreno de las pruebas que van a encontrar el cáncer cuando recién está empezando. De tal modo que, al descubrirlo temprano, podamos corregirlo y curarlo", explicó el asesor médico de RPP.



Debido a que el cáncer de próstata está íntimamente ligado a la edad del hombre, los chequeos de esta neoplasia deben empezar a los 50 años de edad aunque no tenga síntomas.



El doctor Elmer Huerta dijo en Espacio Vital, de RPP, que actualmente el chequeo del cáncer de próstata consta de dos exámenes "que se ayudan el uno al otro". Estos son: el examen del tacto rectal y el examen antígeno prostático específico (PSA). "En resumen el hombre debe estar atento a su salud, debe tener su médico personal y a partir de los 50 años debe hacerse sus exámenes regulares, tanto de tacto rectal como de PSA", finalizó.



