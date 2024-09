¿Cuál es la diferencia entre una vacuna contra una enfermedad infecciosa y una contra el cáncer?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Es lo mismo una vacuna contra una enfermedad infecciosa (polio, COVID-19, paperas, etc.) y una vacuna contra el cáncer? La respuesta es que son dos cosas completamente diferentes. El doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP, explicó en el segmento Espacio Vital que las vacunas contra enfermedades infecciosas se aplican al paciente para que este desarrolle la enfermedad a un nivel "tan leve" que es suficiente para que su cuerpo produzca defensas contra ese microbio que tiene en el organismo.

Este tipo de vacuna permite que el sistema de defensa desarrolle "memoria inmunológica". Así, cuando la persona esté expuesta a ese mismo microbio en el futuro, su cuerpo lo reconocerá y producirá muchos anticuerpos y células de defensa para que no se enferme "de verdad".

En tanto, las vacunas que se vienen desarrollando actualmente contra los distintos tipos de cáncer "no tienen nada que con eso", dice el doctor Elmer Huerta. "No es que si te vacunan contra el cáncer de pulmón vas a enfermarte poquito para que te proteja y nunca más te pueda dar cáncer de pulmón. Eso no es así", subrayó.

Las vacunas contra el cáncer de pulmón, contra el cáncer de los riñones, etc. son en realidad medicamentos o "vacunas terapéuticas" que tratan el cáncer establecido en el cuerpo usando el sistema de defensa del paciente.

Para entender mejor cómo funciona este tipo de vacunas, hay que tener en cuenta que las células cancerosas tienen en su superficie unas moléculas que son capaces de despertar el sistema de defensa del cuerpo.

Estas vacunas contra el cáncer logran identificar esas moléculas en la superficie de las células cancerosas y, una vez que las aíslan, le enseñan al sistema de defensa del cuerpo a atacarlas. "Entonces, ahora tu sistema de defensa se convierte en tu arma porque va a atacar a las células cancerosas, porque tú ya le enseñaste cómo reconocerlas", explicó el especialista.

"Por ejemplo el cáncer de riñón o el cáncer de pulmón tiene sustancias en la superficie de las células. Yo saco esos tumores del paciente con una biopsia, estudio ese tumor, identifico cuáles son esas moléculas en la superficie y luego le enseño al sistema de defensa del cuerpo a reconocer el 'pedacito' de célula de cáncer. Las células de defensa la reconocen, luego multiplico por millones a esas células ya entrenadas y los inyecto de nuevo al paciente. Entonces ahora sus células del paciente pueden reconocer a ese cáncer. Todo esto se llama inmunoterapia", indicó.

En resumen, no hay que confundir las vacunas contras las enfermedades infecciosas (en las cuales te ponen un microbio en el organismo para que tú te enfermes levemente y despiertes la memoria inmunológica) con las vacunas contra el cáncer (que son vacunas terapéuticas que tratan el cáncer ya establecido usando tu sistema de defensa).

Las vacunas contra enfermedades infecciosas permiten que el sistema de defensa desarrolle "memoria inmunológica" | Fuente: RPP