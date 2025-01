Cistitis o inflamación de la vejiga: ¿por qué es más frecuente en verano y cómo se puede prevenir?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cistitis, también conocida como inflamación de la vejiga urinaria, puede ser causada por diversas razones, que van desde alimentos hasta medicamentos. Sin embargo, las formas más comunes de cistitis son las cistitis infecciosas, las cuales ocurren debido a una infección de las vías urinarias. Esta infección es provocada por bacterias que ingresan a través del meato urinario, penetran y ascienden por la uretra, el conducto que conecta el exterior con la vejiga. Como resultado, la vejiga se infecta, dando lugar a lo que se conoce como cistitis infecciosa.



¿Por qué la cistitis es más frecuente en verano?



La cistitis es más frecuente en verano debido a la deshidratación, que es la causa principal de este problema en esta temporada. Cuando una persona no ingiere suficientes líquidos, el cuerpo se deshidrata, lo que provoca que los riñones produzcan menos orina. Como resultado, la orina se concentra más en la vejiga, lo que reduce la frecuencia de la micción. Al no orinar con regularidad, las vías urinarias no se "lavan" adecuadamente, lo que facilita la proliferación de bacterias y aumenta el riesgo de desarrollar una cistitis.



La cistitis es más frecuente en las mujeres debido a factores anatómicos y condiciones ambientales, como la humedad del día. La humedad puede favorecer la acumulación de sudor en la vulva, creando un ambiente propicio para la proliferación de bacterias. Si no hay una adecuada hidratación, estas bacterias pueden ascender por la uretra, lo que aumenta el riesgo de desarrollar una infección urinaria o cistitis.



¿Cómo se puede prevenir la cistitis en época de verano?



Para prevenir la cistitis, una de las medidas más importantes es mantener una adecuada hidratación. En verano, debido al aumento de la sudoración y la pérdida de líquidos, es fundamental asegurarse de estar bien hidratado. Un indicador efectivo para saber si estamos bien hidratados es el color de la orina. Si esta tiene un color amarillo oscuro, es señal de deshidratación, mientras que si es de un tono amarillo claro, significa que nuestra hidratación es adecuada. Por lo tanto, es esencial consumir suficientes líquidos para lograr que la orina se mantenga en un color amarillo transparente, lo que contribuye a prevenir la cistitis.



En cuanto a la prevención con lo que se refiere la humedad, hay que evitar usar ropa interior de material sintético, evitar ropa interior hecha de poliéster que son plastificadas. La recomendación es usar ropa interior de algodón que pueda absorber la humedad natural que se produce en las zonas genitales.



¿La cistitis se puede contagiar a través del inodoro?



No. La cistitis no se puede contagiar a través del inodoro de forma habitual. Aunque una bacteria presente en la vulva de una persona pueda llegar a la vejiga, esto solo podría ocurrir si una persona se sienta en un inodoro donde queda una cantidad significativa de secreción de alguien que se haya sentado previamente. Para que exista este riesgo, la vulva de la persona tendría que entrar en contacto directo con esa superficie y con una cantidad considerable de secreción. Sin embargo, este tipo de transmisión es poco probable.