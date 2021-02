Coronavirus: ¿Con la llegada de la vacuna terminará la pandemia?

El desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 parece ser una luz de esperanza en medio de la pandemia, pero no es el fin de ella. La llegada de vacuna no significa de ninguna manera el control de la pandemia. Así sostiene el doctor Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en salud pública.

"Todavía el comportamiento de las personas debe ser lo primero. Debemos pedirle a la población que use su mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social", menciona.

El especialista explica el caso de Israel, donde pese a tener al 20% de su población vacunada (con las dos dosis), han extendido la cuarentena.

"En Israel están muy molestos porque este fin de semana hubo un entierro de dos rabíes que fallecieron y hubo miles de personas desobedeciendo al Gobierno. Ellos dicen que por las nuevas variantes y por el desobedecimiento de la gente se debe alargar la cuarentena, a pesar de tener ya al 20% con las dos dosis", menciona.

Huerta explica que "con la llegada de la vacuna no se va a resolver esto". "Tenemos que ir aprendiendo de las experiencias de otros países y, este momento, Israel es el país que más personas ha vacunado y ayer domingo, el Primer Ministro ha extendido el toque de queda, la cuarentena, a pesar de tener, en este momento, ya al 20% de su población que ya recibió las dos dosis de la vacuna. Esto nos indica que, se podrá vacunar al 20% de la población de un país ya con dos dosis, pero la enfermedad sigue y el Primer Ministro ha decidido ir para adelante con la cuarentena y el toque de queda", añade.

"Israel, como sabemos, es el país que más vacunaciones tiene por 100 mil habitantes en el planeta. Ellos no solo están vacunando sino que están tomando datos acerca de lo que significa vacunar a la gente en términos de reinserciones, etc. La noticia hoy es que ellos (Israel) habían prometido que para mitad de enero ya deberían tener vacunados al 24% de toda la población, que constituye toda la población de riesgo. Sin embargo, para mitad de enero, no habían llegado a vacunar sino a más o menos el 12% de esas personas y se han atrasado, a pesar de que están yendo rápido. Es cierto que están vacunando más que cualquier país en el mundo, sin embargo, en este momento, el 34% de la población ya recibió la primera dosis y el 20% la segunda dosis, en la población no vacunada se están produciendo brotes enormes de COVID-19, causadas por virus que es de las nuevas variantes", finaliza.

Finalmente, Huerta explica que lo que ha mencionado el Primer Ministro es "aumentar al doble el ritmo de vacunación para que en febrero se llegue a vacunar a toda la población de riesgo y a la mitad de su población con las dos dosis".