COVID-19: Consejos para que las elecciones se conviertan en un evento de bajo riesgo de contagio

A pocos días de las elecciones presidenciales y congresales del próximo 11 de abril, muchas personas se preguntan qué recomendaciones seguir para reducir el riesgo de contagio de COVID-19. El doctor Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, resalta que “los eventos no son binarios: no es que me voy a contagiar o no me voy a contagiar, sino se clasifican como eventos de muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo riesgo de contagio”.

“La ciencia dice que el contagio por superficies o por tocar superficies es muy poco frecuente. El contagio de este virus es por aerosoles, casi en su totalidad. Estos aerosoles están en la nariz y boca de la gente. Cuando la gente salga de su casa tienen que identificar en qué puntos de su trayecto habrá gente, porque ahí está el contagio: el vehículo, llegando al lugar, hay aglomeraciones o ya han marcado dónde pararse. El punto es que la gente evite estar muy cerca de la gente”, comentó.

La recomendación principal para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 es evitar las aglomeraciones: Planear cómo llegar, saber el número de DNI, el número que ocupamos en el padrón. Defender el metro y medio de distancia.

Además de preferir usar doble mascarilla y verificar que las ventanas en los lugares de votación estén totalmente abiertas para que circule el aire.

¿CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO DE LA COVID-19?

El distanciamiento social y el uso de mascarillas son herramientas claves para frenar el avance en el contagio del nuevo coronavirus. De acuerdo con la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la COVID- 19 se propaga a través de las gotas de saliva que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Es decir, si frenamos nuestro movimiento innecesario en las calles, mantenemos una distancia mínima de uno o dos metros, usamos mascarillas y nos lavamos constante y correctamente las manos (al menos durante 20 segundos), el virus también se detendrá.

Los especialistas en salud pública explican que se debe mantener una distancia mínima de dos metros entre persona y persona para evitar la infección, además de eliminar por completo cualquier tipo de aglomeración. Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) explican que, siendo realistas, si no se acata el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos, la afluencia de pacientes en unidades de cuidados intensivos hará que colapse el sistema de salud en el Perú.