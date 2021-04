Elecciones 2021: Cinco recomendaciones para prevenir el contagio de la COVID-19

Nos encontramos a solo unos días de las elecciones presidenciales y congresales de nuestro país, en paralelo al pico más alto de la segunda ola de la pandemia. Es por ello que resulta importante prepararse con anticipación para ir a cumplir con nuestro deber ciudadano y minimizar los riesgos de contagio de la COVID-19.

Para ayudarnos en esa importante tarea, el epidemiólogo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, doctor Manuel Loayza, nos brinda cinco recomendaciones básicas que debemos seguir el 11 de abril y en la segunda vuelta:

1. Use todas las medidas de protección necesarias

No olvide usar doble mascarilla, puede ser una quirúrgica o KN95 primero y encima una de tela. Además, debe llevar alcohol en spray o en gel, un lapicero de tinta azul y pañuelos desechables. No olvide lavarse las manos (o desinfectarlas) con frecuencia y mantenga el distanciamiento social, de mínimo dos metros, en todo momento.

2. Verifique dónde le toca votar

Antes de salir de casa verifique su local y mesa de votación, así no tendrá que sobreexponerse buscando la ubicación exacta. Puede hacer la consulta vía internet en: www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe

3. Planifique cómo llegar a su centro de votación

Si el local no queda lejos de su hogar procure ir a pie o en bicicleta, así podrá reducir las posibilidades de contagio. Recuerde que también se podrá usar transporte particular. Si necesita usar transporte público no olvide mantener todas las medidas de protección.

4. Organizarse en el cuidado de los hijos

Ir a votar con niños y adolescentes podría aumentar el riesgo de contagio. En la medida de lo posible, los padres deben turnarse para realizar su voto. En caso no tengan otra opción, que llevar a los menores, procuren cumplir todos con los protocolos.

5. Vaya con el voto ya decidido

Es importante que todos emitamos nuestro voto en el menos tiempo posible, de esa manera reduciremos considerablemente el riesgo en el aula de votación, por ello, es importante saber desde antes por quién se votará e identificar el logo del partido.

Por otro lado, el especialista de la Universidad Wiener indica que se debe tomar en cuenta que, antes de ingresar al centro de votación, todas las personas deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad dispuestos por la ONPE y respetarlos contribuirá a nuestro bienestar y el de nuestra familia.