COVID-19: ¿Cuál da mayor inmunidad: la enfermedad natural o la vacuna?

En la secuencia Todo sobre el coronavirus, el doctor Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, explica que los estudios afirman que la vacuna otorga una mayor inmunidad que la enfermedad natural, en el caso de la COVID-19.



“Mucha gente dice que si ya le dio la enfermedad para qué se va a vacunar y a los movimientos antivacunas les gusta eso. […] Lo cierto es que le está negando la oportunidad de que esta persona pueda tener una protección completa", comentó.

Huerta compartió que de acuerdo a datos del estado de Oklahoma se afirma que la protección que da la vacuna es 9 veces más alta que la que te da la enfermedad natural.

“Cuando te da la enfermedad natural todavía puedes infectarte. En datos del estado de San Diego, si una persona no está vacunada, la tasa de infección en un no vacunado es de 23.16 personas de cada 1000 se infectan. Si la persona tiene la vacuna de Pfizer o de Moderna, baja a 1.54 por cada mil. Es decir, la posibilidad de que una persona que una persona haya sido vacunada tiene 15 veces menos probabilidad que una persona que no está completamente vacunada", añadió.





REINFECCIÓN Y VARIANTES

El doctor Huerta resalta que "una persona que tiene la enfermedad natural sí está protegida durante un tiempo, los anticuerpos van a disminuir y va a tener la capacidad para reinfectarse y esa capacidad es mucho más frecuente que si esa persona no se vacuna".

"Las vacunas dan mucho más protección.[...] Las variantes pueden cambiar el curso de la enfermedad, puede haber una enfermedad más grave, son impredecibles", finalizó.

