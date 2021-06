COVID-19: Las nuevas estrategias de vacunación ante las pocas dosis en algunos países del mundo

El doctor Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, comenta que ante la escasez de vacunas contra la COVID-19 en el mundo se deben tratar de implementarse nuevas estrategias de cómo vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible.

“Si tú no vacunas al mayor número de personas en un tiempo corto lo que tienes como consecuencia es que puedes provocar muchas más infecciones, muchos más contagios y esos contagios van a provocar la aparición de variantes como hemos visto”, comentó.

El especialista en salud pública menciona que en el mundo hay diversas estrategias que se están implementando.

“Esta discusión empezó en Inglaterra el 30 de diciembre de 2020. La Agencia Regulatoria de medicinas y productos médicos (MHRA, en sus siglas en inglés), que es como la Digemid de Inglaterra, dijo que acababan de aprobar la vacuna de AstraZeneca, la primera vacuna aprobada en Reino Unido, la primera dosis se aplicará en el día 1, mientras que la segunda dosis podría ser administrada a los 3 meses, a las 12 semanas. Y dijeron que tenían confianza en que la vacuna de Pfizer también podía ser aplicada a las 12 semanas”, contó.

PFIZER Y ASTRAZENECA

El laboratorio Pfizer protestó afirmando que sus ensayos clínicos decían que debía ser aplicada a las 3 semanas. Por su parte, AstraZeneca afirmaba que sus ensayos clínicos decían que debía aplicarse esa segunda dosis a las 4 semanas.

“MHRA estableció que en Inglaterra, la segunda dosis de Pfizer y AstraZeneca se van a dar, en algún momento, a las 12 semanas. […] El 1 de enero, en una prepublicación en The Lancet, el equipo de Oxford publica un estudio en el que dice que 3 meses después de la primera dosis de AstraZeneca, que todavía tenia 72% de protección, justificaba su medida. Hace 3 semanas (a mediados de mayo de 2021) publican otra prepublicación de investigadores de la Universidad de Birmingham (del Reino Unido) y dicen que han demostrado que la vacuna de Pfizer se puede usar a los 3 meses sin desmedro de la actividad de la primera, no es que la gente va a perder su inmunidad si no se le da la segunda dosis a tiempo”, añadió.

Huerta explica que al igual que en Reino Unido, donde ante la disposición de vacunas se aplica la segunda dosis a las 4 o 12 semanas, en Canadá también se está tomando esta estrategia. De igual modo, Costa Rica ha tomado esta decisión avalada por la ciencia.

“Países que tienen suministros limitados de vacunas lo puedan hacer. Obviamente se puede hacer con autoridad o con una campaña educativa muy grande para que la gente no crea que le están disminuyendo sus derechos o su protección. Esa es una estrategia”, mencionó.

Otro estudio demuestra que una persona que ya tuvo COVID-19 produce más anticuerpos, de 10 a 45 veces más, con una solo dosis de la vacuna que con dos dosis. Esto lo publicaron el 8 de abril en la Revista de Nueva Inglaterra.

“El estudio demuestra que una persona que ya tuvo COVID-19 produce de 10 a 45 veces más cantidad de anticuerpos neutralizantes que una persona que no tuvo la enfermedad y la segunda dosis ya casi no le hace nada. Panamá está haciendo esto, esto se hace con programas de honor, confiando en la palabra de las personas”, finaliza.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.





NUESTROS PODCASTS

Espacio Vital

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.