¿Cuáles son los cuidados que se deben tener en casa cuando hay casos leves o moderados de COVID-19?

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el especialista en Salud Pública del Minsa y doctor en Medicina de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Mario Izquierdo, dio recomendaciones sobre los cuidados que se deben seguir en casa cuando se tiene algún caso de COVID-19 leve o moderado.

Lo más importante, señaló el especialista, es mantener la calma, ya que hay que pensar que durante estos dos años de pandemia se ha ganado experiencia sobre cómo combatir este virus. Lo segundo, agregó, es que las pruebas de descarte deben priorizarse para aquellas personas que tienen síntomas o que han tenido contando directo con una persona infectada.

“Es inevitable el uso de la doble mascarilla y aislarse. Aislarse es buscar una habitación en donde no esté en contacto con otra persona, eso es importantísimo. No esperar a que la prueba dé positiva”, explicó.



Asimismo, agregó que la persona infectada debe monitorear constantemente su saturación de oxígeno y además controlarse la temperatura para ver el desenvolvimiento de la enfermedad.

“Hay que procurar descansar, porque la COVID-19 es una enfermedad que le resta muchas energías al cuerpo. Hay que estarse hidratando también, de preferencia con líquidos sin azúcar, al menos dos litros diarios”, sugirió.

Por otro lado, el especialista sugirió incrementar el consumo de algunas frutas -sobre todo la papaya y la naranja- y priorizar la proteína dentro de nuestras dietas. “Estamos tratando de reconstruir nuestro sistema de defensas para hacerle frente a este momento que estamos con la enfermedad”, dijo.

Por último, Izquierdo resaltó la importancia de no automedicarse, debido a que son peligrosos los posibles efectos secundarios de los medicamentos. Es importante no tomar antibióticos, ya que estos combaten bacterias y no enfermedades virales, tales como la COVID-19.

¿Sabes cómo el pulsioxímetro mide tu saturación de oxígeno? - Conexión

El doctor Carlos Felipe Roca, médico especialista en emergencias y desastres del Hospital de emergencia de Ate, resaltó que más que un instrumento preventivo, el pulsioxímetro se ha convertido en instrumento diagnóstico para medir el oxigeno en sangre y permite conocer la evolución de una neumonía debido a la Covid 19. Recomendó que si una persona tiene una saturación de oxígeno menor al 94% debe dirigirse a un hospital para que sea atendida. También hablamos sobre la situación que se registra en la frontera norte del país, donde se registra el ingreso de migrantes extranjeros, con el presidente regional de Tumbes, Wilmer Dios.