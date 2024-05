Cuatro malos hábitos que afectan la memoria

El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP | Fuente: RPP

¿Existen hábitos que pueden afectar nuestra memoria? Para responder esta pregunta es importante entender en primer lugar para qué sirve la memoria.

La memoria, ya sea a largo o corto plazo, nos ayuda a varias cosas. Por ejemplo: nos ayuda a dar sentido a nuestro presente y futuro, recurriendo a eventos pasados de la vida. También nos sirve para aprender nuevas habilidades, construir relacionales personales, guiar nuestros pensamientos y decisiones, entre otras cosas.



Habiendo dicho eso, se debe indicar que nuestra memoria nos puede comenzar a "traicionar" si caemos en una serie de malos hábitos. ¿Cuáles son estos? El doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP, nos los explica a continuación.



1. No dormir lo suficiente. "Durante el sueño, la 'computadora' de tu cerebro reordena los 'documentos' que has adquirido durante todo tu día. Esa memoria del día -cuando duermes- se pone en el gabinete adecuado para que al día siguiente todo esté ordenado y hayas construido una memoria. Entonces, si no duermes bien, no vas a tener una buena memoria", indica el doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP.

2. Hacer varias tareas al mismo tiempo. "Si estás atento a dos, tres o cuatro cosas, te olvidas de lo que te están preguntando o de lo que estás haciendo. Entonces, hay que tratar de evitar hacer varias cosas a la vez y concentrarse en una sola", señala Huerta.



3. Caer en acciones monótonas y repetitivas. "Hay que retar al cerebro con experiencias nuevas en vez de hacer siempre las mismas cosas. La monotonía o la rutina es el enemigo de una buena memoria. Si tú estás haciendo diferentes cosas a la vez, estás retando a tu cerebro y almacenando información diferente", asegura.



4. Mal estilo de vida. "Hay que tener un estilo de vida saludable, comer bien y hacer actividad física, porque si cuidas bien tu cuerpo y tu aparato circulatorio, cuidas también tu cerebro", dijo el experto en el segmento Espacio Vital.

