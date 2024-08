¿Cómo ataca el dengue al organismo y cuáles son las señales de alerta de la enfermedad?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jainer Moisés Pinedo Vargas, conocido popularmente como el 'Ingeniero bailarín', murió el domingo, 18 de agosto, en la ciudad de Chiclayo (Lambayeque) a los 34 años de edad luego de permanecer varios días internado en el hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud.



Pinedo Vargas se encontraba hospitalizado desde el pasado 21 de julio tras contraer dengue, enfermedad que luego se le complicó con un mal respiratorio, según informó la red prestacional de Essalud en Lambayeque.

Betty Vargas García, madre del 'Ingeniero bailarín', había dicho a RPP el último jueves que a su hijo le diagnosticaron derrame pleural o acumulación de líquido en los pulmones, y que se le complicó con el cuadro de dengue previo.

A raíz de este lamentable fallecimiento, el doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP, brindó información importante sobre los signos de alarma que podrían indicar que el dengue está complicando la salud de la persona.

En primer lugar, el especialista en salud recordó a la ciudadanía que el dengue es la enfermedad infecciosa viral más frecuente del planeta, llegando a infectar alrededor de 500 millones de individuos. Este virus no se transmite de persona a persona, sino a través de la picadura de un mosquito infectado.



De cada 100 personas que se infectan por dengue, entre un 80 % y 85 % no presentan síntomas. El resto (un 15 % aproximadamente) sí presenta síntomas, los cuales suelen ser: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos y dolor en los huesos. Estos síntomas pueden durar 4, 5 o 6 días.

No obstante, si en el transcurso de la recuperación de la enfermedad la persona comienza a presentar náuseas, vómitos persistentes, heces con sangre, un dolor intenso en el vientre y sangrado en la nariz o encías, quiere decir que ya está entrando en una fase con signos de alarma y el dengue se puede complicar.

"El dengue complicado adopta diversas maneras: baja la presión, todo el cuerpo se hincha, dentro de los vasos sanguíneos la sangre 'se derrama', el plasma se desfasa. Es decir, ocurre todo un fenómeno muy grave que es el dengue complicado que puede llevar a la muerte, que se produce en menos del 1 % de los casos", dijo el consejero médico.

De acuerdo con el Dr. Huerta, varios estudios científicos han encontrado factores genéticos (como los antígenos HLA de clase I y II, por ejemplo) que pueden determinar la muerte de una persona por el virus del dengue. "Lo que se ha encontrado en los estudios es que quienes tengan estas características genéticas desde el nacimiento, tienen 84 % más posibilidades de complicarse y hasta 394 % más posibilidad de morir por esta enfermedad", indicó.

"Entonces, si yo he nacido con una susceptibilidad especial para morir por el dengue lo que tengo que hacer es evitar que me piquen los mosquitos, evitar que me dé la enfermedad. Para eso hay que evitar que la casa se convierta en un criadero de mosquitos eliminando el agua que está empozada y eliminando la posibilidad de que se reproduzca el mosquito en mi propia casa", agregó el experto.

