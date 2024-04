El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP

¿Existen tratamientos contra el dengue que pueden ser dañinos? Para responder esta pregunta, es necesario que las personas tengan en cuenta que el dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus y, como se sabe, los virus no tienen remedios ni antibióticos.

"Los antibióticos solo funcionan contra las bacterias y confundir un virus con una bacteria es como confundir una manzana con un elefante (...) Nadie debe confundir un virus con una bacteria", mencionó el doctor Elmer Huerta en el segmento Espacio Vital de RPP.

Teniendo claro esos conceptos, se debe señalar que "no existe ningún tipo de tratamiento específico" ni antiviral contra la enfermedad del dengue. "Los antibióticos no funcionan obviamente porque (el dengue) es un virus, no una bacteria. Entonces quedamos a merced de los tratamientos sintomáticos que se deben usar para controlar el dengue", precisó.

Salud El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus, por lo tanto no existe un tratamiento específico contra la enfermedad

Dado que las personas quedamos a merced de "los tratamientos sintomáticos" para manejar el dengue, es importante que conozcamos la historia natural de la enfermedad, como por ejemplo: ¿cómo empieza el dengue? ¿cuántos días dura? o ¿a qué síntomas hay que estar atentos?

"Si hoy viernes nos infectamos del dengue, la enfermedad aparecerá en una semana. Entonces, si empiezo dengue el próximo viernes, ese día me dará fiebre quebrantahuesos y dolor de cabeza detrás de los ojos. Eso lo voy a tener por cinco días", explicó el Dr. Huerta. "En esos cinco días voy a necesitar medicamentos para el alivio de los síntomas, porque no voy a poder tomar ningún tipo de medicamento contra el virus", añadió.

"Acá viene lo importante: si en el día seis, siete u ocho aparecen otra vez problemas de salud, te duele el abdomen, te duele la barriga, te da náuseas, tienes diarrea, te salen manchitas rojitas en el cuerpo, esos son signos de alarma que indican de que el dengue se te va a complicar. Ese es el momento de ir a hospital, ser hospitalizado para que te den tratamiento intravenoso de hidratación porque no hay antibióticos para el dengue", señaló el consultor médico de RPP.

Salud Los antibióticos no funcionan contra el dengue porque es un virus, no una bacteria, dice el Dr. Huerta

El doctor Elmer Huerta advirtió que algunos médicos de nuestro país están recetando medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como el ibuprofeno y el diclofenaco para tratar el dengue. Ello pese a que no deben ser utilizados porque pueden aumentar el riesgo de complicaciones.

El especialista lamentó dicha situación y consideró que parte del problema está en que "la educación médica de nuestro país está yendo muy mal". "Los alumnos de medicina no están aprobando el Examen Nacional de Medicina, los médicos no están siendo bien evaluados y no están siendo bien calificados", indicó.

"El Ministerio de Salud y el Colegio Médico del Perú deberían ser mucho más estrictos en señalar y reprender a estos médicos que están haciendo y propulsando estos tratamientos no comprobados", sostuvo.

Salud El ibuprofeno y el diclofenaco están contraindicados en personas que han sido diagnosticadas con dengue