¿Depresión en Navidad? Consejos para cuidar tu salud mental en estas fechas festivas

Las fiestas de fin de año, aunque se asocian con momentos de alegría y celebración, pueden ser una época especialmente difícil para muchas personas. La presión social, las expectativas familiares y el contraste con la soledad o las dificultades emocionales pueden desencadenar o agravar episodios de depresión. A pesar de los esfuerzos por transmitir una imagen de felicidad colectiva, no todos se sienten incluidos en esta celebración.



En ese contexto, el psicólogo Manuel Saravia habló en RPP sobre cómo manejar la depresión durante este período, destacando la importancia de encontrar apoyo emocional y el cuidado del bienestar mental.



En primer lugar, el especialista aclaró que es normal sentirse triste en esta época navideña, pues la tristeza es una emoción natural que forma parte de la experiencia humana, especialmente en un periodo marcado por expectativas altas y contrastes emocionales. Sin embargo, cuando esa tristeza se convierte en una carga difícil de manejar y persiste durante días o semanas, puede estar relacionada con la depresión.



"Si las cosas no te están funcionando es completamente válido estar triste y justamente lo que tenemos que aprender es a validar la tristeza, la frustración, el dolor o los sentimientos encontrados. Sin embargo, si ya llevas más de dos semanas [triste] y de repente no duermes bien, no tienes ganas de ir a trabajar, empiezas a tratar mal a todo el mundo o estás irritable, ahí podríamos sospechar de que no solo es tristeza sino también puede ser depresión", indicó Saravia.



Así, es fundamental reconocer los signos tempranos de la depresión, como la pérdida de interés en actividades que antes resultaban placenteras, el agotamiento constante, o el aislamiento social. En esos casos, se recomienda buscar apoyo profesional y no esperar a que los síntomas desaparezcan por sí solos, ya que la intervención temprana es clave para una recuperación exitosa.



El especialista destacó, además, la importancia de ser empáticos con la persona que está atravesando un cuadro de depresión pues, aunque puede ser difícil comprender completamente lo que están experimentando, un acto de apoyo puede marcar una gran diferencia en su proceso de recuperación. A menudo, quienes sufren de depresión se sienten incomprendidos o juzgados, por lo que ofrecer un espacio seguro para hablar sin presiones ni expectativas puede aliviar parte de esa carga emocional.



"La persona que está en su momento de dolor, de tristeza o que no la está pasando bien, lo que necesita no es que le hagamos 'hurra', sino [decirle] que 'acá estoy yo' y el validar su emoción porque tiene todo el derecho de estar triste. Ahí la persona se siente más acompañada", señaló.



Por otra parte, Saravia indicó en RPP que es válido llorar en estas fechas ya que, si la persona no expresa sus emociones, se corre el riesgo con el tiempo de 'somatizar', es decir que el problema se convierta en un síntoma físico. "Entonces, tienes todo el derecho del mundo de llorar y de expresar tu emoción, tu dolor o el contarlo", mencionó.



"A veces lo único que necesita la persona es ser escuchada, que alguien la escuche sin juzgarla, pero a veces tenemos la idea equivocada de bloquear la emoción. Si la persona quiere llorar, déjala que llore, que exprese sus sentimientos y su emoción. Lo que tenemos que hacer es acompañar, estar ahí con una mirada compasiva, protectora, abrazar a la persona si lo permite y decirle 'estamos juntos en esto'", añadió Manuel Saravia.



Cabe señalar que hay acciones que una persona con depresión tiene que evitar porque puede elevar aún más su tristeza, como por ejemplo el consumir bebidas alcohólicas. "El consumo de bebidas alcohólicas es un depresor del sistema nervioso central y puede ser que en los primeros estadios de la ingesta [la persona] se relaje un poco, pero hay personas que durante la ingesta de alcohol termina llorando y se pone más irritable o triste. Entonces, no es recomendable para una persona que está triste tomar [alcohol] pensando que eso lo va a aliviar", finalizó diciendo el psicólogo.