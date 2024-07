¿Los antidepresivos producen adicción? Conoce este y otros mitos sobre los medicamentos para la depresión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La depresión es definida como un trastorno del estado de ánimo y se caracteriza por sentimientos de tristeza profunda e infelicidad. Esta enfermedad, diagnosticada a tiempo y con tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, puede ser revertida.



La depresión no discrimina. No depende de la edad ni del género: tanto mujeres y hombres, niños, jóvenes y ancianos podrían verse afectados. Si no se trata, la depresión se vuelve crónica, generando deterioro en ámbitos social, laboral y cognitivo, como problemas de atención, concentración y memoria llegando hasta el suicidio.

Si bien existe mucha información sobre la depresión, aún persisten muchos mitos en torno al consumo de los antidepresivos. Por eso, RPP conversó con David Tomateo, coordinador de Psiquiatría del Hospital Cayetano Heredia, a fin de disipar algunos mitos y conceptos erróneos sobre estos medicamentos.

Mito 1: Los antidepresivos producen adicción

Falso. De acuerdo con David Tomateo, los antidepresivos son medicamentos que no tienen las características de las sustancias que producen adicción o dependencia. Hay que tener en cuenta que la depresión es una enfermedad al igual que la presión alta, entonces mientras esté presente en el individuo va a requerir un tratamiento con medicinas.

"En muchos pacientes la depresión es recurrente y/o crónica y (el antidepresivo) lo van a tomar siempre o por mucho tiempo porque tienen una condición que requiere un control, pero no genera adicción", precisó.

Mito 2: Una vez que empieces a tomar antidepresivos, lo harás por el resto de tu vida

Depende. El doctor David Tomateo explicó en RPP que la depresión es un trastorno mental cuya evolución varia según cada paciente. Algunos (menos del 50 %, lamentablemente) pueden tener un solo episodio depresivo en su vida y van a necesitar antidepresivos por un periodo corto tras seguir un tratamiento.

No obstante, otro porcentaje (más del 50 % de pacientes) toma antidepresivos por más de un periodo durante su vida. Si tienen 3 o más episodios depresivos van a requerir un tratamiento crónico.

Mito 3: Los antidepresivos cambian la personalidad del paciente

Falso. El especialista aclara que el consumo de estos medicamentos no genera cambios en la personalidad del individuo. Por el contrario, el objetivo de los antidepresivos es "recuperar a la persona funcional que era antes de enfermarse".



"(Los antidepresivos) van a hacer que la persona se recupere, que salga de la tristeza, que salga de esa voluntad disminuida, que vuelva a disfrutar como siempre, que recupere su espontaneidad, su apetito, su sueño, sus capacidades cognitivas", resalta Tomateo.

Mito 4: No necesitas medicinas, la fuerza de voluntad te puede sacar de la depresión



Falso. Uno de los síntomas clínicos más importantes de la depresión es la alteración de la voluntad.

"Pedirle a un paciente con depresión que ponga de su voluntad es no entender que ese es un síntoma. Es como decirle a alguien no tome algo para el dolor, a pesar de que esté hinchado, fracturado o haya una herida evidente", sostiene.

