Día Internacional de la Hepatitis C: ¿qué es esta enfermedad y cómo se transmite?

La hepatitis C es una enfermedad del hígado producida por el virus de la hepatitis C (VHC), el cual fue descubierto a finales de la década de 1980 gracias a las investigaciones de los doctores Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice.



Actualmente existen varios tipos de virus, pero los más frecuentes son los virus de la hepatitis B y la hepatitis C. De ellos dos, la que tiene cura es la hepatitis C, la cual infecta las células hepáticas y puede producir una infección. Si esto perdura en el tiempo, puede producirse una fibrosis, una cirrosis e incluso un cáncer del hígado.



Si bien la infección por hepatitis C se transmite frecuentemente por vía sanguínea, también puede contraerse a través de las relaciones sexuales, la realización de tatuajes o el uso de drogas endovenosas. "Gracias a Dios (las drogas endovenosas) no son la causa más importante en el Perú porque no tenemos una incidencia alta de usuarios de drogas endovenosas, pero sí el tema de los procedimientos endoscópicos o los procedimientos quirúrgicos son causas más importantes", dijo el médico gastroenterólogo Jorge Luis Garavito Rentería, jefe del Servicio de Gastroenterología del hospital Arzobispo Loayza.



Garavito Rentería mencionó en el segmento Espacio Vital de RPP que el hospital Arzobispo Loayza ha detectado que la prevalencia más alta de hepatitis C está en pacientes coinfectados con el virus del VIH que tienen "conductas sexuales de riesgo".



"Obviamente los cuidados de salud pública que estamos enmendados en hacer es vigilar a este tipo de poblaciones para poder identificarlos y hacer un diagnóstico temprano, que se hace a través de una medición en sangre, que es el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C", indicó el doctor en diálogo con RPP. "Si sale positivo, hay que hacer la carga viral. Una vez detectada la carga viral, el tratamiento objetivo es a través de una medicación que sea por 12 semanas", añadió.



Hay que tener en cuenta que la enfermedad de la hepatitis C puede avanzar más rápido y puede llegar a estadios más avanzados (como la cirrosis hepática o que aparezca la hepatocarcinoma, por ejemplo) si la persona sufre además de hígado graso o consume bebidas alcohólicas.



"Datos recientes hablan que el consumo de alcohol en mujeres adolescentes y jóvenes es el más alto en América Latina y eso preocupa muchísimo, porque esto va a decir que si una chica contagiada por algún virus (B o C) tiene además consumo de alcohol, es muy probable que a edad temprana termine haciendo cirrosis hepática o sus complicaciones", manifestó.



