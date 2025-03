Dolor lumbar: ¿cómo prevenir este problema que va en aumento a nivel mundial?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El dolor lumbar es una de las afecciones más comunes a nivel mundial, afectando aproximadamente a una de cada cuatro personas. Se estima que cerca de mil millones de personas en todo el mundo padecen este tipo de dolor. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, es más frecuente en adultos, especialmente en hombres. Esta condición resulta ser sumamente frustrante, ya que solo la mitad de los casos tiene una causa clara o es prevenible, mientras que la otra mitad permanece sin una explicación evidente.

Es comprensible que los pacientes experimenten frustración cuando su médico no logra aliviar el dolor lumbar, a pesar de haberse realizado estudios como resonancias o tomografías. Para tratarlo, se suelen recomendar inicialmente cambios posturales, ejercicios de medicina física y rehabilitación, así como el uso de analgésicos comunes. En muchos casos, la cirugía puede ser una opción, pero el problema radica en que muchos tratamientos no proporcionan alivio, lo que genera aún más frustración en los pacientes.

Frente a la frustración que genera la falta de soluciones efectivas, un grupo de investigadores llevó a cabo un gran estudio en el que analizaron más de 300 publicaciones científicas para determinar qué tratamientos realmente ayudan a aliviar el dolor lumbar. La conclusión fue clara: la gran mayoría de los tratamientos utilizados para tratar este dolor no funcionan. Sin embargo, el único tratamiento que ha mostrado algo de efectividad para el dolor agudo (no para el dolor crónico constante) es el uso de analgésicos no esteroidales, como el ibuprofeno, que puede proporcionar alivio temporal.

El estudio también subraya la importancia de tratar cada caso de forma individualizada. Si se identifica una forma de prevenir que el dolor persista, es crucial aplicar medidas preventivas para evitar que se vuelva crónico. En los casos en los que no se puede prevenir, el paciente debe continuar la búsqueda, junto a su médico, de tratamientos que puedan aliviar su malestar y mejorar su calidad de vida.

Consejos para prevenir el dolor lumbar



Prevenir el dolor lumbar es una parte fundamental para evitar que se convierta en un problema crónico. El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, mencionó en el programa Espacio Vital que la prevención es "extremadamente" importante, ya que casi la mitad de los casos de dolor lumbar se pueden evitar. Existen ciertas medidas que se pueden adoptar para reducir el riesgo de sufrir esta afección:



1. Mantener un peso saludable. Mantener un peso saludable es importante, ya que el exceso de peso ejerce presión sobre la columna vertebral, aumentando la probabilidad de dolor.

2. Realizar actividad física regular. Los ejercicios de estiramiento son clave para mantener la flexibilidad y fortalecer la espalda.

3. Aprender a levantar los objetos correctamente. Es fundamental aprender a levantar objetos correctamente, utilizando la fuerza de las rodillas en lugar de la cintura, una habilidad que debe enseñarse incluso a los niños.

4. Usar productos ergonómicos. En el entorno doméstico y laboral, se debe fomentar el uso de sillas ergonómicas que respeten la postura de la columna vertebral.

5. Evitar fumar cigarrillos. Es importante evitar el consumo de cigarrillos, ya que el tabaco debilita los discos vertebrales y aumenta el riesgo de sufrir dolores de espalda.

6. Cuidar la salud mental. Cuidar la salud mental también juega un papel importante, ya que investigaciones han demostrado que las personas con depresión tienen una mayor predisposición a sufrir dolor lumbar.

Se estima que cerca de mil millones de personas en todo el mundo padecen dolor lumbar | Fuente: Freepik