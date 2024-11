Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Existen ejercicios que pueden ayudar a fortalecer la memoria en la tercera edad? Para responder esta interrogante, lo primero que habría que entender es qué es el proceso de envejecimiento, cuáles son los elementos que lo determinan y cómo se manifiesta en el cerebro. Esto es importante de comprender porque un adulto mayor de 80 años no puede pretender que su cerebro funcione igual que el de alguien de 18 años.



"Eso es imposible. Existen cambios naturales con la edad que van a hacer que tu cerebro no funcione de la manera en que funciona a los 25 o 30 años, cuando tú tienes 75 u 80 años", dijo el doctor Elmer Huerta en el programa Encendidos.



Dentro de este concepto del envejecimiento del cerebro hay algo en el que todos los investigadores están de acuerdo. Y es que ellos sostienen que "tu cerebro envejece como tu corazón y el resto del cuerpo". Esto quiere decir que si tú no cuidas tu corazón y tu salud física, no puedes pretender que tu cerebro y tu sistema vascular funcionen de manera óptima.



Y entonces, ¿cómo se cuida el sistema vascular? De acuerdo con el doctor Huerta, el sistema vascular se cuida manteniendo una alimentación saludable, haciendo actividad física diaria y durmiendo 7 u 8 horas diarias.

"Si tú haces esas tres cosas vas a cuidar tu cuerpo en general y tu cerebro también va a tener un envejecimiento saludable", sostuvo el asesor médico de RPP. "El dormir está comprobado que es una función que agiliza, conserva y preserva la memoria y que nos permite estar funcionando bien", destacó.



"Si tú no duermes bien, si no comes bien y si no haces actividad física, no pretendas tener un cerebro brillante", advirtió.



Siete ejercicios para fortalecer y agilizar la memoria en la tercera edad



El Dr. Elmer Huerta precisa que los científicos aún no han dado un estudio fehaciente sobre qué hacer para mejorar la función cerebral; sin embargo, sí hay una serie de ejercicios que se pueden practicar en la vida diaria y que, "por sentido común", podrían ser buenos para fortalecer la memoria en la tercera edad. Estos son:



- Aprender una nueva actividad. El aprender a dibujar o pintar, incluso el aprender un nuevo idioma, ayudará al cerebro de los adultos mayores a "estar ocupado en el aprendizaje".

- Aprender a usar tu mano no dominante. Si eres diestro, empieza a hacer cosas con la mano izquierda.

- Socializar más. El conocer más gente y el salir a reuniones con amigos es un buen ejercicio para "refrescar" el cerebro.

- Entretenerse con juegos mentales como el sudoku, el crucigrama y los rompecabezas.

- Ejercitar la memoria en condiciones normales diarias, como por ejemplo tratar de memorizar el nombre de las personas que recién conoces.

- Enseñar a alguien. El empezar a enseñar una disciplina a otras personas va a "obligar" al adulto a preparar sus clases y a aprender más de su trabajo.

- Leer con un diccionario al costado. Gracias a la lectura la persona va a conocer nuevas palabras y, si no sabe su significado, las va a buscar en el diccionario.

