Estados Unidos: Personas completamente vacunadas podrán estar sin mascarilla en espacios cerrados

El doctor Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, comentó una disposición que dice que toda persona que está completamente vacunada podrá prescindir de las mascarillas en todo lugar al aire libre e incluso en espacios cerrados y sin guardar distancia, con algunas excepciones como en los hospitales y consultorios médicos, servicio de transporte público, aeropuertos, entre otros.

“Esta disposición está basada en ciencia y lo que dice es que que toda persona que está completamente vacunada podrá prescindir de las mascarillas en todo lugar al aire libre e incluso en espacios cerrados y sin guardar distancia, con algunas excepciones como en los hospitales y consultorios médicos, servicio de transporte público como buses, trenes, en las salas de espera de los aeropuertos, entre otros. Ahí todavía hay que seguir usando las mascarillas, así se esté completamente vacunado”, comentó.

En el caso de otros establecimientos, como restaurantes y bares, la apertura es completa en algunos estados de EE.UU.

“En los restaurantes, por ejemplo, de acuerdo a las disposiciones de diversos estados, que algunos tienen el 50%, pero en el caso de Nueva York, por ejemplo, ya estarán al 100% de capacidad. Se basan en tres importantes estudios sobre efectividad de vacunas: dos de Israel y uno de Estados Unidos. Concluyen que las personas completamente vacunadas (aquella persona que ha pasado por las dos dosis de Pfizer o Moderna, o una dosis de Johnson& Johnson y han pasado dos semanas desde la última dosis), se pueden contagiar del virus pero no van a morir o no van a enfermar gravemente y que casi no es capaz de contagiar a otras personas si se contagia (la carga viral es baja)”, menciona.

La OMS evalúa el nivel de eficacia de la vacuna china de Sinopharm. Según el reporte del laboratorio, su nivel de eficacia para evitar la hospitalización y, en general, para no enferemarse, es de 78.7% Respecto a la efectividad, es decir el resultado tras el estudio en la vida real, es para mayores de 60 años de 91% y en menores de 60 años, de 90%. La vacuna de Sinopharm es muy segura.