Gripe, resfriado, alergia y COVID-19: ¿cómo diferenciar sus síntomas durante el invierno?

El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP | Fuente: RPP

Es importante conocer las diferencias entre gripe, resfriado, alergia y COVID-19 porque nos va a dar las pautas para sus respectivos tratamientos. Así lo indicó el doctor Elmer Huerta en la secuencia de salud del programa Encendidos.

El consultor médico de RPP aclaró que estas cuatro infecciones respiratorias presentan síntomas respiratorios en común, como tupidez nasal, estornudos, picazón de garganta, moquera, tos y dolor de garganta.

No obstante, precisó también que existen ciertas diferencias puntuales entre ellas. "Quien haya tenido una gripe lo va a recordar por el resto de su vida porque es una brutalidad. Cuando te da la gripe caes en cama por dos o tres días y lo vas a recordar por toda tu vida porque va con una fiebre altísima de 40 grados, va con unos dolores de cuerpo como si te hubieran apaleado, una indisposición tan grande que no puedes salir de la cama", explicó el especialista en salud.



"El resfrío es diferente. En el resfrío empiezas con los síntomas respiratorios que ya hemos dicho, pero todo tu cuerpo está 'respetado' y puedes hacer todas tus cosas. No te duele nada, no tienes fiebre, estás funcionando perfecto, pero la corredera de la nariz, los estornudos y a veces un poco de tos te puede dar", sostuvo Elmer Huerta. "¿Cada cuánto tiempo da? Una o dos veces al año. No da más", añadió.



Salud El doctor Elmer Huerta habló sobre las diferencias entre gripe, resfriado, alergia y COVID-19

En cuanto a la enfermedad de la COVID-19, Elmer Huerta remarcó que su sintomatología ha ido cambiando en los últimos años. Se podría decir en la actualidad que sus síntomas son una mezcla entre la gripe y el resfrío.



"Ahora (la COVID-19) es una enfermedad que da con mucho malestar de cuerpo, da con un poco de fiebre, puede darte un poco de catarro y bastante dolor de garganta. Te da como una especie de resfrío pero que tiene un poquito de síntomas de la gripe, sobre todo un poco de dolor de cuerpo", mencionó.



Por último, la alergia se diferencia por ser una reacción del sistema inmunitario ante determinadas sustancias como polen, polvo, humedad, pelo de perro, entre otros.



Cabe precisar que la gripe, el resfriado y la COVID-19 son causadas por un virus, por lo tanto las personas no necesitan un remedio específico para tratar dichos males. "Uno de los errores que debemos evitar es automedicarnos con el antibiótico que sobró en la casa", recalcó el Dr. Huerta.



"Recordemos que los antibióticos no funcionan contra los virus, los antibióticos solamente funcionan contra las bacterias", agregó.

Asimismo, es oportuno señalar que si los síntomas de la gripe, el resfriado o la COVID-19 se complican después de casi siete días, la persona debe acudir a un doctor para que sea examinada.



"Si la cosa empeora, la tos se hace mucho más intensa, empieza a eliminar una secreción bronquial verde o amarilla, o ya siente el cuerpo cortado, puede significar que la enfermedad se está complicando porque es posible que estas enfermedades se compliquen por bacterias", explicó el consultor médico de RPP.



Salud Cabe precisar que la gripe, el resfriado y la COVID-19 son causadas por un virus, dice el Dr. Huerta