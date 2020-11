Marcha nacional: Siete recomendaciones generales para evitar el contagio de la COVID-19 durante las manifestaciones

Este jueves 12 a las 5 p.m. se ha convocado a diversas marchas a nivel nacional para protestar por la vacancia del expresidente, Martín Vizcarra, y contra el Congreso en diferentes ciudades país.

Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en salud pública, comenta un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica hizo una evaluación en 315 ciudades de Estados Unidos después de las marchas por el asesinato de George Floyd.

“Mi labor es juntar información basada en ciencia y evidencia producto de la experiencia de otro tipo de situaciones para compartirla con nuestros oyentes. Aquí en Estados Unidos, las marchas con COVID-19 se ha estudiado. […] Todos los especialistas, antes de las marchas, predijimos que iba a haber aumento en los casos de COVID-19 porque era lógico pensar que si la gente iba a estar junta, iba a haber mayor aumento en los gritos, etcétera. Pero, este estudio, publicada a fines de junio reveló que en 315 ciudades no hubo aumento de casos, no hubo aumento de muertes como producto de esas marchas. La explicación que dieron era que todos estaban cubiertos, estaban separados, estaban al aire libre. Eso es importante que lo tengamos en cuenta en relación a COVID-19”, menciona.

Huerta resalta que es importante que “la gente se exprese, es muy importante que la gente salga con estas medidas de prevención”. “Es su derecho fundamental salir y expresar que uno no está de acuerdo con lo que está viviendo”, comenta.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL CONTAGIO DURANTE LAS PROTESTAS

Huerta, recomienda tener en cuenta las siete recomendaciones básicas generales que dio el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York para las manifestaciones:

1. Cubrirse la cara con más capas de lo posible. Los que vayan a las marchas tienen que usar una cubierta facial y aquí es si encima de la mascarilla pueden tener otra mascarilla, de repente una bandana o algo que les cubra más. Cuantas más capas es mejor.

2. Usar protección para los ojos. Ahí están las viseras o los lentes para evitar las lesiones.

3. Mantenerse hidratado. El clima ya está comenzando a cambiar. Lleve una botella de agua y manténgase hidratado.

4. Llevar desinfectante de manos. Ponerse en gel en las manos por si toca alguna cosa en las marchas.

5. Se recomienda no gritar, en su lugar, lleven letreros y hagan ruidos, pueden ser con objetos, pero tratar de no gritar o alzar la voz, sobre todo si no están bien cubiertos.

6. Tratar de formar grupos pequeños.

7. Ser consciente de la distancia, mantenerse no juntos sino a una distancia de por lo menos dos metros, tratando de que alguien organice y verifique la distancia entre grupos.

“Lo que se recomienda en relación con los gases lacrimógenos es alejarte lo más posible del foco. Hay algunos muchachos, muchachas, que son mucho más activos, que patean las latas, que mandan fuera de los grupos, ellos lo podrán hacer si tienen la práctica”, comentó.





¿CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO DE LA COVID-19? El distanciamiento social y el uso de mascarillas son herramientas claves para frenar el avance en el contagio del nuevo coronavirus. De acuerdo con la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la COVID- 19 se propaga a través de las gotas de saliva que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Es decir, si frenamos nuestro movimiento innecesario en las calles, mantenemos una distancia mínima de uno o dos metros, usamos mascarillas y nos lavamos constante y correctamente las manos (al menos durante 20 segundos), el virus también se detendrá. Los especialistas en salud pública explican que se debe mantener una distancia mínima de dos metros entre persona y persona para evitar la infección, además de eliminar por completo cualquier tipo de aglomeración. Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) explican que, siendo realistas, si no se acata el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos, la afluencia de pacientes en unidades de cuidados intensivos hará que colapse el sistema de salud en el Perú.

RECUERDE Estos son los tres pilares para prevenir el contagio de la COVID-19: el distanciamiento social de 1 o 2 metros entre persona y persona, el uso correcto de mascarillas y el lavado correcto y constante de manos con agua y jabón.

