Ministro Óscar Ugarte: “En julio se debe estar vacunando a las personas mayores de 50 años”

La vacunación contra la COVID-19 en el Perú sigue avanzando. En entrevista con el doctor Elmer Huerta para "Espacio vital", el ministro de Salud Óscar Ugarte comentó que el gobierno prevée vacunar a las personas mayores de 50 años en julio próximo. "En julio se debe estar vacunando a personas mayores de 50 años y 60 años", comentó.

Agregó que existen actualmente 2000 brigadas y se ampliarán a partir de la aprobación de un Decreto de Urgencia. "Se está contratando más personal y se está cambiando la modalidad de pago, ahora se está pagando por horas trabajadas y esto significará un incentivo para el personal", añadió.

Además explicó que la vacunación de las personas entre 65 y 69 años sigue avanzando.

"Es un volumen mayor (de personas). Previendo que es un grupo más grande hemos fraccionado en dos subgrupos (de 65 a 69 y de 60 a 64 años). […] Empezamos con el primer grupo (de 65 a 69 años) y desde la siguiente semana (31 de mayo) comenzaremos con los de 60 a más. Sin embargo, aún así ha sido un volumen mayor y se ha juntado con otra cosa que es muy particular de nuestro país: Los que viven en regiones, resulta que un porcentaje no está en sus regiones, están en Lima y como están en su subgrupo de edad, han venido a vacunarse y hemos tenido una demanda excesiva que no era previsible porque no estaba en los padrones de Reniec”, finalizó.

¿CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO DE LA COVID-19?

El distanciamiento social y el uso de mascarillas son herramientas claves para frenar el avance en el contagio del nuevo coronavirus. De acuerdo con la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la COVID- 19 se propaga a través de las gotas de saliva que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Es decir, si frenamos nuestro movimiento innecesario en las calles, mantenemos una distancia mínima de uno o dos metros, usamos mascarillas y nos lavamos constante y correctamente las manos (al menos durante 20 segundos), el virus también se detendrá.

Los especialistas en salud pública explican que se debe mantener una distancia mínima de dos metros entre persona y persona para evitar la infección, además de eliminar por completo cualquier tipo de aglomeración. Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) explican que, siendo realistas, si no se acata el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos, la afluencia de pacientes en unidades de cuidados intensivos hará que colapse el sistema de salud en el Perú.

NUESTROS PODCASTS



Espacio Vital

Lancet Global Health publica estudio de seroprevalencia de Sars-Cov 2 en Iquitos

El estudio fue realizado por los médicos peruanos Graciela Meza y Antonio Quispe. El Dr. Elmer Huerta nos detalla los resultados que se encontraron tras la investigación en población de Iquitos.