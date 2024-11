¿Para qué sirve el flúor del agua y qué tan cierto es que es tóxico?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la campaña presidencial de Estados Unidos el señor Robert F. Kennedy Jr. dijo que uno de sus primeros actos como funcionario en una nueva gestión de Donald Trump sería "aconsejar a todos los sistemas de agua de EE. UU. que eliminen el flúor del agua pública" por sus supuestos efectos negativos en la salud. Ello basándose en diversas teorías conspirativas.



No obstante, Donald Trump no descartó la idea de eliminar el flúor del suministro de agua. "Bueno, todavía no he hablado con él al respecto, pero me parece bien", dijo en una entrevista con NBC.



Dado que este tema de la fluoración ha generado discusión en los últimos días, el doctor Elmer Huerta explicó en el segmento Espacio Vital de RPP para qué sirve el flúor del agua y qué tan cierto es que es un mineral tóxico.



"El flúor es un mineral natural que tiene una acción muy específica: fortalece los dientes para que las bacterias que pululan normalmente allí no causen las caries dentales", explicó el asesor médico de RPP. "Desde los años treinta o cuarenta del siglo pasado hay múltiples estudios que demuestran que la fluoración del agua puede disminuir la presencia de caries hasta en un 25 %. Por eso es que se le usa como medida preventiva contra las caries", añadió.



La fluoración del agua potable en Estados Unidos ha sido motivo de diversas teorías de conspiración que afirman que el flúor es dañino para las personas. Incluso en los años noventa se publicó un estudio que indicaba que el exceso de flúor en el agua potable u otras fuentes podía hacer que los niños tengan un menor índice de coeficiente intelectual.



Sin embargo, las autoridades del país recalcaron que dicho estudio fue hecho con concentraciones de flúor que son el triple de lo que normalmente aparece en el agua en EE.UU. "De tal modo que es cierto que el flúor en dosis alta puede ser tóxico, pero en ningún país del mundo se usa dosis tan alta como para que llegue a ese nivel de toxicidad", apuntó el Dr. Huerta.



Cabe señalar que los países que utilizan flúor en el agua potable (como Brasil y EE.UU. por ejemplo) monitorean constantemente los niveles de concentración para que no lleguen a ser tóxicos para la población.



En el caso de Perú no se agrega flúor en el agua potable. La fluoración como medida preventiva contra las caries se hace a través de la sal y no por medio del agua.

