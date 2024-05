¿Qué es un parto prematuro, por qué se produce y cómo se puede prevenir?

El pediatra Gustavo Rivara estuvo en el programa Espacio Vital de RPP | Fuente: RPP

Considerando que el embarazo dura 9 meses (40 semanas aproximadamente), se le llama parto prematuro a todos los nacimientos que se dan antes de la semana 37. Así lo explicó el doctor Gustavo Rivara, pediatra de la Clínica Delgado, en conversación con RPP.

"Todo niño que nace antes de la semana 37 es considerado un bebé prematuro (…) Estamos hablando que de 8 meses, aproximadamente, hacia abajo son los niños prematuros", señaló.



¿Cuáles son las principales causas de un parto prematuro?



El especialista en pediatría dijo en el programa Espacio Vital que existen diversas causas; sin embargo, la preeclampsia es uno de los eventos más frecuentes en la gestante que puede desencadenar el nacimiento antes de tiempo.

También hay diversas infecciones que pueden desencadenar eventos hemorrágicos en la mujer y un posterior parto prematuro. "Una madre podría tener una hemorragia uterina que determine una emergencia y que el niño tenga que nacer antes de tiempo", indicó.

Asimismo, una mala nutrición o diversas patologías también podrían provocar que el bebé nazca antes de tiempo.

¿Cómo se puede prevenir el parto prematuro?

Lo más importante es el control prenatal, sostiene Rivara. Desde que una mujer está pensando en tener un bebé debe acudir a un especialista para tener una nutrición adecuada. La suplementación también es importante para una concepción adecuada del niño.

Después están los controles regulares de la madre (que ya están protocolizados) para encontrar alguna infección y/o cambios en su presión arterial. De esa manera, el gineco obstetra podrá detectar una posible desviación de la normalidad, trabajará para corregirla y, así, evitar un nacimiento antes de tiempo.

Salud ¿Por qué se produce un parto prematuro y cómo se puede prevenir? El doctor Gustavo Rivara lo explica aquí

Gustavo Rivara indicó en RPP que los bebés prematuros de 34 a 37 semanas, conocidos como prematuros tardíos, suelen tener una mejor evolución e, incluso, muchas veces ni siquiera necesitan estar mucho tiempo en una incubadora.



Sin embargo, los bebés menores de 34 semanas van a tener una evolución más difícil, dependiendo de qué tan prematuro sean. "¿Por qué 34 semanas? porque a las 34 semanas se logra la maduración del centro respiratorio, de los pulmones, de la retina, de la función intestinal, de la succión que les permite alimentarse directamente de su mamá", afirmó.



"Entonces, los niños de más de 34 semanas tienen mejor evolución, pero los que están por debajo van a necesitar incubadora, una unidad intensiva, a veces asistencia respiratoria como ventilador mecánico, etc.", aseveró.

Por otra parte, informó que los bebés que nacen antes de las 34 semanas necesitarán un seguimiento especializado para que su desarrollo se realice de manera adecuada.

"Tenemos que hacer control no solo con su pediatra, sino también con diversas especialidades: en primer lugar, con el neurólogo pediatra, quien va a ver el neurodesarrollo del niño. En segundo lugar, el oftalmólogo pediatra, quien va a ver que esa retina que nació inmadura complete su maduración y no se dé un cuadro de retinopatía del prematuro. También (debe pasar) por el cardiólogo, porque muchas veces no se han cerrado algunas comunicaciones del corazón del prematuro y necesitan el seguimiento del cardiólogo. También podrían necesitar el seguimiento de un otorrinolaringólogo y un neumólogo porque muchos niños, al nacer con el pulmón inmaduro y al haber estado con ventilación mecánica, van a necesitar también un seguimiento", refirió.

Rivara finalizó diciendo que un prematuro tiene todas las probabilidades y opciones de ser un niño "completamente normal", no obstante, ello dependerá de las complicaciones que puedan haber existido en el camino.

Salud Los bebés prematuros de 34 a 37 semanas, conocidos como prematuros tardíos, suelen tener una mejor evolución, dice especialista