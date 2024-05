¿Qué exámenes médicos deben realizarse las mujeres después de los 30 años?

El médico Sebastián Arrieta estuvo en el programa Encendidos | Fuente: RPP

El doctor Sebastián Arrieta estuvo esta mañana en el programa Encendidos de RPP y habló sobre los chequeos y exámenes médicos que toda mujer tiene que realizarse a partir de los 30 años, a fin de prevenir el desarrollo de enfermedades graves de manera prematura. Conócelos a continuación:

1. Examen físico general. "Al año visiten a su médico una vez para ver cómo está la presión arterial, cómo está el índice de masa corporal y cómo están las evaluaciones visuales y físicas", dijo el experto.



2. Prueba para detectar cáncer de cuello uterino. "A partir de los 30 años es muy importante empezar a hacerse una detección de cáncer cervicouterino, conocido como el Papanicolaou, y de paso combinarlo con la prueba del virus de papiloma humano cada 5 años. Eso es sumamente importante porque este tipo de cáncer es bastante agresivo, pasa desapercibido y se lleva bastantes mujeres antes de tiempo", señaló.

3. Examen de mama. "El autoexamen (de senos) yo se los recomiendo mensualmente, pero lo ideal sería que lo hagan anualmente por un profesional de la salud. A partir de los 40 años, cada 1 o 2 años pueden visitar a un ecografista en mamografía, a un mamógrafo o a un radiólogo entrenado en mamografía para detectar si hay alguna lesión prematura de cáncer de mama que podamos estudiar, identificar y, de ser necesario, darle tratamiento a tiempo", indicó Arrieta.

4. Prueba de densitometría ósea. "(Hay que hacerse) una densitometría ósea a partir de los 65 años, pero puede ser antes si hay factores de riesgo. Tenemos que evaluar cómo está el esqueleto óseo de las mujeres porque desde la menopausia -por la disminución de hormonas sexuales- las mujeres empiezan a perder hueso si es que no tienen una dieta rica en proteína, en colágeno, en vitamina C y no hacen actividad física", contó el especialista.



5. Evaluación de la salud mental. "Es importante detectar depresión y la ansiedad a tiempo. Yo les recomiendo que la visita al psicólogo sea como cuando llevas tu carro al taller a ver cómo está. Lo mismo tenemos que hacer con nuestra salud mental una vez al año, una visita con un psicólogo para conversar, para detectar a tiempo si nuestra salud mental está yendo por buen o mal camino", agregó.



"No olvidemos los análisis de sangre, perfil de lípidos, función tiroidea, diabetes descartarlo a través de glucosa en ayuna y hemoglobina glicosilada", subrayó Sebastián Arrieta.



