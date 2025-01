Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Salud ¿Tomar agua helada tras un partido de fútbol puede causar la muerte?

A lo largo del tiempo han surgido diversas creencias populares relacionadas con el frío, como la idea de que no se debe dar helado a un niño resfriado porque le puede causar neumonía o que salir a la calle con el pelo mojado puede provocar enfermedades respiratorias. Además de ello, existe el mito de que tomar agua helada después de un partido de fútbol puede ocasionar la muerte; sin embargo, ¿qué de cierto hay en esto último?

De acuerdo con el doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, tomar agua helada después de un partido de fútbol no debería representar un riesgo para una persona sana. No obstante, si la persona tiene un problema cardíaco no detectado, el consumo de agua helada podría ocasionar quizás "un problema serio".

Cabe señalar que en 1999 se realizó una investigación científica que abordó el tema del consumo de bebidas heladas y su relación con la muerte. El estudio, publicado en la revista estadounidense de medicina forense, analizó el caso de un niño de 12 años que falleció tras tomar un jugo con hielo picado.

Al revisar los resultados de la autopsia, los investigadores encontraron que el menor ya tenía un tumor localizado en el corazón. Ello probablemente causó un problema eléctrico en el corazón y una arritmia cardíaca, conocido como 'reflejo vagal'.

"En resumen, científicamente hablando no hay ninguna prueba de que tomar agua helada en un partido de fútbol pueda causar problemas en la salud, a no ser que -como concluyen los autores de este artículo- la persona tenga un problema de salud en su corazón que no fue detectado", dijo el Dr. Huerta.

Conoce aquí si el agua helada puede provocar la muerte después de un partido de fútbol | Fuente: RPP