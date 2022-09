Viruela del mono: ¿Qué se sabe sobre el identificado linaje peruano del virus?

Los investigadores del Instituto Nacional de Salud (INS) identificaron un linaje peruano del virus causante de la viruela del mono, denominado B.1.6 por el Comité Científico Internacional.

Victor Jiménez, biólogo integrante del equipo de Vigilancia Genómica del INS, comentó que no cuentan con información de si el nuevo linaje es más contagioso o si origina síntomas diferentes a la enfermedad estudiada.

“Los casos no incrementan, de esa manera abrupta como en las olas de COVID-19. De momento, no nos encontramos en esa circunstancia, pero eso no quiere decir que no sea importante identificar las amenazas y eso es precisamente lo que nosotros (en el área de Vigilancia Genómica) hacemos”, agregó.

De acuerdo al especialista, el 76% de los casos de viruela del mono registrados en el país pertenecen al sublinaje peruano B.1.6.

¿QUÉ SE CONOCE SOBRE EL LINAJE B.1.6?

El INS informó la identificación de nuevos linajes virales en diversas partes del mundo, del B.1.1 al B.1.8., relacionándola con la expansión de esta enfermedad en el mundo. El ente sanitario nacional ha secuenciado 160 genomas completos de la viruela del mono, de los cuales, un total de 122 de ellos corresponden al linaje B.1.6 que proceden de Lima.



Los investigadores del INS señalaron que este linaje B.1.6 no es el único presente en el país, ya que vienen identificando más de 10 introducciones independientes del virus a nivel nacional.









La viruela símica es una zoonosis vírica (enfermedad provocada por virus transmitido de los animales a las personas) que produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado, aunque menos graves. Con la erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la viruela, la viruela símica se ha convertido en el ortopoxvirus más importante para la salud pública, señala la Organización Mundial de la salud. Esta mañana el doctor Elmer Huerta nos explica qué se hizo para controlar la expasión de la viruela del mono desde su aparición.