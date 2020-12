Mascotas: ¿Por qué es importante la tenencia responsable?

¿Te has preguntado alguna vez si existe algún tipo de ordenanza o listado de deberes o derechos que regulen tu rol en la comunidad como padre de mascota? A esto se le conoce comúnmente como Tenencia Responsable de Mascotas y su principal objetivo es velar por el bienestar de las familias que adoptan a perros y gatos, así como garantizar que el animal de compañía goza de las condiciones indispensables para vivir sano, protegido y feliz.

La Tenencia Responsable de Perros o Gatos no solo garantiza una convivencia armoniosa entre los amos y sus engreídos, también se asegura de que se cumplan las medidas sanitarias mínimas para el bienestar de toda la comunidad. Pues, aunque algunas municipalidades en Perú aseguran que promueven la Tenencia Responsable de Mascotas, aún no ha sido desarrollada una ley que contemple esta serie de principios. Así, como padre de perros o gatos, queda de tu parte sumarte voluntariamente a estos deberes, para de ese modo brindar a tu engreído una vida digna, que además sea ética y considerada con otros miembros de la comunidad.

CONSIDERACIONES ANTES DE ADOPTAR

Antes de decidirte por un perro o gato, debes tener muy presente que será un compañero que estará contigo, cada día, por al menos unos 15 años.

Debes contar con tiempo para vigilar sus cuidados y proporcionarle disciplina y educación; dinero para hacerte cargo de sus gastos, asociados en principio con su alimentación y la atención veterinaria básica; espacio en casa para que la mascota viva cómoda, sin ocasionar daños o destrozos; y motivación, lo cual te permitirá realizar actividades con tu engreído, como paseos, jugar con él o entrenarlo.

Si de alguna manera sientes que no podrás cumplir con algunas de estas obligaciones y que no se adaptan a tu perfil, será mejor que desistas de llevar a casa un perro o gato.

Una vez llevas a casa al perro o gato que mejor se adapte a tu estilo de vida, a tu tiempo y a tus expectativas, comienza una nueva aventura para ambos. Debes ser, a partir de este momento, amoroso y paciente. Solo una actitud empática y cariñosa podrá garantizar que cumplas con una Tenencia Responsable de Mascotas verdaderamente ejemplar.

TUS NUEVAS RESPONSABILIDADES

A partir de este momento, todos los miembros de la familia son responsables del cuidado del perro o gato que llega a casa. Esto incluye principalmente su alimentación, su higiene, el cuidado de su salud y ocuparse de cosas sumamente importantes, como el tiempo que se dedica al ocio y a los paseos.

Afrontar la crianza de la mascota juntos es una forma bonita y comprometida de afianzar los lazos fraternales y acoger con amor a este nuevo integrante de la familia.

TU MASCOTA EN LA COMUNIDAD

Especialmente en el caso de los perros, las responsabilidades que adquieres como padre de mascota no se restringen solo a lo que sucede en casa. Debes estar seguro de que tu engreído no resulte un problema para los demás miembros de la comunidad y esto requiere el cumplimiento de ciertas normas, como las siguientes:

· Paseos responsables, acatando las medidas mínimas de seguridad al usar la correa y otros implementos adecuados.

· Cuidar de la higiene, recogiendo las deposiciones de tu perro y evitando que ellas incomoden o atenten contra el bienestar de otras mascotas o personas. Recuerda que pueden ser foco de enfermedades.

· Educar a tu perro para evitar riñas callejeras o ataques a otros transeúntes.

· Registrar a tu mascota, de esta forma contribuirás con el debido censo de animales en los distritos correspondientes de Perú y protegerás a tu peludo en caso de robo o extravío.

LA SALUD DE TU PERRO O GATO

Recuerda que la Tenencia Responsable de Mascotas requiere de ti que brindes atención médica preventiva o curativa a tu perro o gato. Si tienes en casa a un animal joven, asegúrate de que tenga todas sus vacunas y que visite al veterinario al menos una vez al año.

La esterilización también forma parte de la salud de tu mascota, pues esto evitará que adquieran ciertas enfermedades, como tumores o cáncer; mejorará su conducta, haciéndolos animales más tranquilos. Además, de esta forma evitarás la proliferación de cachorros o gatitos que puedan quedar en estado de abandono, un aspecto que también es parte de tu responsabilidad como padre de mascota dedicado. Esteriliza a tus mascotas a tiempo para garantizar que la población de animales en estado de abandono aumente.

Por eso más allá de hacer posible que lleguen las mejores marcas de productos para mascotas a las veterinarias y pet shops, en Gabrica trabajan por brindar información de calidad, de la mano de los mejores veterinarios.