Alianza Lima vs. River Plate: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Noche Blanquiazul 2025?

Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO: se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja (Lima). El partido amistoso internacional corresponde a la fecha 2 de la Noche Blanquiazul 2025 y se realizará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por América TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Jornada maratónica para las íntimas. Tras su primer partido con Fluminense, Alianza Lima choca con River solo unas horas después de haber medido fuerzas con Kazoku por su debut en la Liga Peruana de Vóley.

Para el técnico Facundo Morando, sus fuerzas se centran en su desafío internacional considerando la preparación de Alianza Lima para el Mundial de Clubes y el Sudamericano que afrontará en esta temporada.

Alianza Lima vs River Plate: altas y bajas de las ‘íntimas’ en la fecha 2 la Noche Blanquiazul 2025

Alianza Lima cuenta con un amplio plantel para la actual temporada de vóley, por lo tiene a todas sus jugadoras disponibles y realizará rotaciones para actuar también en la Liga Peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs River Plate EN VIVO por la fecha 2 de la Noche Blanquiazul 2025?

El partido de Alianza Lima Lima vs. River Plate por la Noche Blanquiazul 2025 se realizará el domingo 26 de octubre. El escenario será el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja (Lima), que tiene una capacidad para recibir a 4 500 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs River Plate EN VIVO por la fecha 2 de la Noche Blanquiazul 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. River Plate comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. River Plate comienza a las 6:00 p.m. En Argentina , el partido Alianza Lima vs. River Plate comienza a las 8:00 p.m.



, el partido Alianza Lima vs. River Plate comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs. River Plate comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. River Plate comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. River Plate comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. River Plate comienza a las 7:00 p.m.



En Brasil, el partido Alianza Lima vs. River Plate comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. River Plate comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. River Plate comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. River Plate comienza a las 8:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. River Plate comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs River Plate EN VIVO por TV?

El partido Alianza Lima vs. River Plate se podrá ver EN DIRECTO por TV de manera gratuita a través de América TV y vía streaming por la plataforma tvGO. Todos los detalles de los partidos y el certamen los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Alianza Lima vs River Plate: precios de las entradas

Los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2025, que se vendieron a través de la plataforma Joinnus, fueron de:

General pack: S/ 90.00

General: S/ 45.00

Preferencial: S/ 45.00

Palco Apuesta Total: S/ 60.00

Preferencial pack: S/ 110.00

Palco Apuesta Total pack: S/ 120.00

* Las entradas para todas las tribunas ya se agotaron.