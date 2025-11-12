¡Atención, Alianza! Orlando Valkyries, campeón de la liga de Estados Unidos, jugará el Mundial de Clubes de Vóley

A menos de un mes para el inicio del Campeonato Mundial de Clubes de Vóley 2025 en Sao Paulo, se conoció al equipo que completará la lista de los ocho participantes de la rama femenina, en la que también se encuentra Alianza Lima.

El Orlando Valkyries, campeón de la Major League Volleyball 2025, es el equipo que se sumará al Mundial de Clubes en territorio brasileño. Vale recordar que el VTV Binh Dien Long An de Vietnam, subcampeón continental de Asia, desistió de presentarse en la competición dado que muchas de sus jugadoras y su entrenador fueron llamados a representar a su país en los Juegos del Sudeste Asiático 2025, que se jugará casi en las mismas fechas.

Orlando Valkyries tiene en su plantel a deportistas destacadas como Brittany Abercrombie, a la levantadora tailandesa Pornpun Guedpard o a la líbero serbia Teodora Pusic.

La Major League Volleyball es la liga profesional de voleibol femenino de Estados Unidos, la cual reúne a atletas de élite con el compromiso de impulsar desarrollo olímpico en el país.

¿Cuál es el formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

El Campeonato Mundial 2025 se realizará en la ciudad de Sao Paulo del 9 al 14 de diciembre. Son 8 equipos participantes en la prueba femenina y mantiene el formato de competencia de la edición anterior.

Los equipos del Mundial de Clubes de Vóley serán sorteados equitativamente en dos grupos. En esta fase, cada conjunto disputará tres partidos y los dos mejores ubicados en la tabla avanzarán a las semifinales. Los ganadores de cada llave avanzan al partido por el título, mientras que los perdedores se medirán en el juego por el tercer puesto.

Alianza Lima logró su boleto de clasificación para el Mundial al ser el subcampeón del último Sudamericano de Clubes. El conjunto dirigido por Facundo Morando llegarán al torneo tras los cotejos internacionales disputados en la Noche Blanquiazul y las primeras contiendas de la Liga Peruana de Vóley, donde es el actual líder.

¿Qué equipos jugarán el Mundial de Clubes de Vóley 2025?