Alianza Lima vs Circolo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido adelantado por fercha 7 de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs. Circolo EN VIVO: se enfrentan este miércoles 12 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El partido corresponde a la fecha 7 (partido adelantado) de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Alianza Lima vs Circolo Sportivo: Italiano ¿cómo llegan al partido adelantado por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

Alianza Lima llega al partido adelantado por la fecha 7 como líder de la Liga Peruana de Vóley con nueve unidades. Circolo, en tanto, se encuentra en el noveno lugar con tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Circolo Sportivo en vivo en partido adelantado por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025?



El partido Alianza Lima vs. Circolo Sportivo Italiano se disputará el miércoles 12 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Circolo en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?



En Perú , el partido Alianza Lima vs. Circolo comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Circolo comienza a las 5:00 p.m. En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Circolo comienza a las 7:00 p.m.



En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Circolo comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Circolo comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Circolo comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Circolo comienza a las 6:00 p.m.



En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Circolo comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Circolo comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Circolo comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Circolo comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Circolo comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Circolo comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde transmiten el Alianza Lima vs Circolo Sportivo en vivo?



El partido Alianza Lima vs. Circolo se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Alianza Lima vs Circolo Sportivo: precios de entradas



Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Circolo, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles