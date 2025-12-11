"Logramos una victoria histórica": el mensaje de Alianza Lima tras su participación en el Mundial de Clubes

Alianza Lima le puso punto final a su primera participación del Mundial de Clubes de Vóley tras caer este jueves a manos del Scandicci italiano, lo que impidió que el conjunto peruano ocupe una de las dos primeras plazas del grupo A para acceder a las semifinales.

En una edición en la que por primera vez un club peruano se hace presente en la competencia, Alianza Lima registró dos derrotas y una victoria, la cual firmó con remontada (3-1) al Zhetyzu VC de Kazajistán, último campeón continental de Asia.

“Concluimos nuestra participación en el Mundial de Clubes con el corazón lleno. Logramos una victoria histórica para el vóley peruano y tenemos el orgullo de haber competido entre los mejores equipos del mundo”, compartió como mensaje el cuadro blanquiazul a través de sus redes sociales.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Alianza Lima, primer peruano en el Mundial de Clubes de Vóley

Alianza Lima se ganó un lugar en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 tras ser el subcampeón del Sudamericano. Para la próxima edición del certamen continental volverá a estar presente, donde buscará una segunda clasificación al certamen de la FIVB.

“Cada punto, cada set y cada paso que dimos aquí fue con la convicción de representar al Perú y al pueblo blanquiazul como se merece. Gracias a todos los hinchas blanquiazules por su aliento incondicional y por acompañarnos en este sueño. Alianza Lima nació para estar en los más alto y lo demostrado solo nos impulsa a soñar aún más grande”, resalta el elenco peruano.

Mundial de Clubes de Vóley 2025: equipos clasificados a semifinales

Prosecco Imoco Conegliano (Italia) --> 1ro grupo B Dentil Praia Clube (Brasil) --> 2do grupo B

Savino Del Bene Scandicci (Italia) --> 1ro grupo A Osasco São Cristóvão Saúde --> 2do grupo A

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Grupo A

Pos EQUIPO GANADOS PUNTOS SET RATIO POINT RATIO 1. Savino del Bene Scandicci (ITA) 3 9 MAX 1.228 2. Osasco São Cristóvão (BRA) 2 6 2.000 1.120 3. Alianza Lima (PER) 1 3 0.428 0.852 4. Zhetysu VC (KAZ) 0 0 0.111 0.750

Grupo B