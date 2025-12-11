Los cuatro mejores: clasificados, llaves y horarios de las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025

El Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 está llegando a sus últimos momentos. El cuadro de honor en la ciudad de Sao Paulo va conociéndose luego de vibrantes partidos en la fase de grupos, que han configurado unas llaves de semifinales con alto nivel.

En su debut histórico para el club y un representante peruano, Alianza Lima se despidió de la competición con una victoria en tres compromisos del grupo A. Las blanquiazules no pudieron contra Scandicci ni Osasco, sin embargo, firmó la victoria 3-1 frente al Zhetysu kazajo.

Scandicci, liderado por la opuesta Ekaterina Antropova, barrió con todos sus rivales para encumbrarse en la cima del grupo A. De esta manera, en las ‘semis’ se medirá al Dentil Praia.

El elenco brasileño se quedó con la segunda plaza del grupo B luego de caer en sets corridos en la última jornada ante el Imoco Conegliano.

Conegliano se instaló en las ‘semis’ siguiendo el camino de su compatriota italiano: ganó todos sus sets y no perdió ninguno. Su rival será el Osasco o Zhetysu.

El Imoco Conegliano es el actual campeón del Mundial de Clubes de Vóley y se mantiene en carrera por la cuarta corona de su historia.

Mundial de Clubes de Vóley 2025: programación de semifinales

Sábado 13 de diciembre

11:00 a.m. | Savino Del Bene Scandicci vs. Dentil Praia Clube

2:30 p.m. | Prosecco Imoco Conegliano vs. Osasco o Zhetysu

Programación de final y tercer puesto

Domingo 14 de diciembre

11:00 a.m. | Partido por el tercer puesto

2:30 p.m. | Final Mundial de Clubes Vóley Femenino 2025

Partidos en horario peruano

Mundial de Clubes de Vóley 2025: clasificados a semifinales

Prosecco Imoco Conegliano (Italia) --> 1ro grupo B Dentil Praia Clube (Brasil) --> 2do grupo B

Savino Del Bene Scandicci (Italia) --> 1ro grupo A Osasco o Zhetysu VC --> 2do grupo A

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Grupo A

Pos EQUIPO GANADOS PUNTOS SET RATIO POINT RATIO 1. Savino del Bene Scandicci (ITA) 3 9 MAX 1.228 2. Osasco (BRA) 1 3 1.000 1.084 3. Alianza Lima (PER) 1 3 0.428 0.852 4. Zhetysu VC (KAZ) 0 0 0.166 0.897

Grupo B