Alianza Lima vs. Olva Latino: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs. Olva Latino EN VIVO: se enfrentan este domingo 9 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El partido corresponde a la fecha 3 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Alianza Lima continúa con su paso anhelando alcanzar el tricampeonato de la Liga Nacional, un hecho conseguido únicamente por Regatas en dos oportunidades y por Universidad San Martín.

Las blanquiazules de Facundo Morando no tuvieron dificultades en sus primeras presentaciones, sin ceder sets ante Kazoku y Deportivo Wanka. Estos juegos le permitieron al argentino realizar rotaciones hasta ir consolidando un sexteto base para la temporada.

Alianza Lima vs Olva Latino: altas y bajas para la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Alianza Lima todavía no contará con la central Clarivett Yllescas, quien arrastra una dolencia en el tendón de aquiles desde la Noche Blanquiazul. Olva Latino, por su parte, tiene a todo su plantel a disposición.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

El partido Alianza Lima vs. Olva Latino se disputará el domingo 9 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 5:00 p.m. En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.



En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 6:00 p.m.



En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Olva Latino comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs. Olva Latino EN VIVO?

El partido Alianza Lima vs. Olva Latino se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Alianza Lima vs Olva Latino: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Olva Latino, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles

Alianza Lima vs Olva Latino: últimos resultados

01/11/2025 | Alianza Lima 3-0 Deportivo Wanka – Liga Peruana

26/10/2025 | Alianza Lima 3-1 River Plate – Noche Blanquiazul

26/10/2025 | Alianza Lima 3-0 Kazoku No Perú – Liga Peruana