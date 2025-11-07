Últimas Noticias
Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO: ¿a qué hora juega y dónde ver la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO | Guía de TV Liga Peruana de Vóley
Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO | Guía de TV Liga Peruana de Vóley | Fuente: Facebook
Erick Chavez

Erick Chavez

·

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO: sigue las incidencias del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley.

Universitario vs. Deportivo Soan EN VIVO: se enfrentan este sábado 8 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El partido corresponde a la fecha 3 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá ver EN DIRECTO por TV a través de Latina (2 y 702 HD) y por la página web y el app de Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Deportivo Soan en vivo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

El partido Universitario vs. Deportivo Soan se disputará este sábado 8 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Deportivo Soan en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

  • En Perú, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 7:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 7:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 7:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 8:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 8:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 9:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 9:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 9:00 p.m.
  • En Chile, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 9:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 9:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 6:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 7:00 p.m.

Universitario vs Deportivo Soan: Precios de entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs. Deportivo Soan, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

  • General: 20 soles
  • Preferente Norte y Sur: 25 soles
  • Preferente Oriente: 35 soles
  • Preferente Occidente: 45 soles

¿Dónde ver el Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO?

El partido Universitario vs. Deportivo Soan se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming, se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Universitario de Deportes Deportivo Soan Liga Peruana de Vóley LPV vóley en vivo

