Imoco Conegliano vs Orlando Valkyries EN VIVO: ¿a qué juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Imoco Conegliano vs Orlando Valkyries EN VIVO: sigue la transmisión de la fecha 1 del grupo B del Mundial de Clubes de Vóley 2025.

Imoco Conegliano vs Orlando Valkyries EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de diciembre por la fecha 1 del grupo B de Mundial de Clubes de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, desde las 11:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por VBTV. También podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Imoco Conegliano vs Orlando Valkyries: ¿cómo llegan a su debut en el Mundial de Clubes de Vóley 2025?



El Imoco Conegliano llega al partido siendo único líder de la Serie A1 de Italia. Se encuentra primero en la tabla de posiciones con 40 unidades. Ha ganado los 14 partidos que ha jugado y solo ha cedido nueve sets. Orlando Valkyries, en tanto, no ha disputado un encuentro oficial en los últimos meses. Su último cotejo data del mes de mayo cuando venció 3-1 al Indy Ignite por los playoffs del PVF Women.

¿Cuándo y dónde juegan Conegliano vs Orlando Valkyries en vivo por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



El partido entre Conegliano vs Orlando Valkyries se disputará este martes 9 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para 3200 espectadores.

¿A qué hora juegan Conegliano vs Orlando Valkyries en vivo por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



En Perú , el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a las 11:30 a.m.

, el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a las 11:30 a.m. En Brasil , el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a la 1:30 p.m.

, el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a la 1:30 p.m. En Colombia, el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a las 11:30 a.m.

En Ecuador, el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a las 11:30 a.m

En Bolivia, el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a las 12:30 p.m

En Venezuela, el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a la 1:30 p.m.

En Uruguay, el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a la 1:30 p.m.

En Argentina, el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a la 1:30 p.m.

En Chile, el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a la 1:30 p.m.

En Paraguay, el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a la 1:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a la 10:30 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Conegliano vs Orlando Valkyries comienza a las 11:30 a.m.

¿Dónde ver el Conegliano vs Orlando Valkyries en vivo por TV y streaming?

El partido entre Imoco Conegliano vs Orlando Valkyries se podrá ver EN VIVO por VBTV y CazéTV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.