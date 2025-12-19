Alianza Lima vs. Universitario en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

Alianza Lima y Universitario de Deportes medirán fuerzas y protagonizarán el plato fuerte de la novena jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025. Este será el primer clásico de la temporada y la expectativa es grande debido a la rivalidad entre ambos cuadros.

El Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, seré escenario de este partido que podría determinar cambios en la cima del certamen, que actualmente es liderado por Alianza Lima.

Alianza Lima llega luego de su participación en el Mundial de Clubes en Brasil, donde hizo historia al ser el primer equipo peruano en jugar en la élite mundial.

Alianza Lima vs. Universitario: ¿cómo llegan a la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

Alianza Lima ganó 3-0 a Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley. Los parciales son 25-18, 25-15 y 25-14.





En tanto, Universitario venció a Circolo por 3 sets contra 2 con parciales 25-7, 17-25, 25-10, 22-25 y 15-9.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Universitario en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?

El partido Alianza vs Universitario se disputará el domingo, 21 de diciembre, en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para recibir a 6 100 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?

En Perú , el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m. En Argentina, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs. Universitario en vivo por TV?

La novena fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV -de manera exclusiva- a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Alianza Lima vs. Universitario: precios de entradas

Los precios de las entradas para el Alianza vs Universitario, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles

Alianza Lima vs. Universitario: Últimos resultados

Alianza

Alianza 3-0 Atlético Atenea

Alianza Lima 3-0 Rebaza Acosta



Alianza Lima 3-1 a Deportivo Soan

Universitario

Universitrio 3-1 Circolo