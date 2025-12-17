Clarivett Yllescas habló sobre el favoritismo de Alianza Lima previo al clásico con Universitario en la Liga de Vóley

Alianza Lima y Universitario de Deportess protagonizarán este domingo una nueva edición del clásico, aunque en el marco del vóley femenino. Por la fecha 9 de la Liga Peruana, los rivales se ponen frente a frente en uno de los partidos más esperados de la temporada.

El equipo blanquiazul se reintegra a la Liga de Vóley tras jugar en el Mundial de Clubes. Su paso invicto lo pondrá a prueba ante las Pumas, que tienen la oportunidad de arrebatarles el liderato en caso de quedare con el triunfo.

Aunque Alianza Lima se presentará al clásico con un importante rodaje internacional y siendo el líder del certamen, para Clarivett Yllescas no existe el favoritismo sobre Universitario.

“El favoritismo está afuera, la gente puede decir que es para Alianza, pero al final las cosas se ven en el campo. Hasta que el árbitro no termine el partido no lo sabremos, porque podemos o ellas estar en un mal día. A veces solo jugamos y gana el que menos se equivoca”, dijo en entrevista con ‘3 en Cancha’.

Alianza Lima en el Mundial de Clubes

Alianza Lima ganó uno de los tres partidos que jugó en el Mundial de Clubes, lo que le permitió quedar en el sexto lugar del certamen.

“Fue una experiencia muy bonita, enriquecedora para nosotras. Íbamos con la mentalidad de simplemente hacer nuestro juego, sabíamos que nos enfrentábamos a los mejores equipos del mundo y que sería muy difícil. Lo disfrutamos mucho”, dijo Yllescas.

Las blanquiazules no solo fueron el primer equipo peruano en disputar este torneo, ya que también sumaron el primer triunfo con el 3-1 sobre el Zhetysu de Kazajistán.

“El nivel que hemos visto en el Mundial es increíble, es el top del mundo. Nosotras contentas de poder medirnos ante ese tipo de equipos, pero sabíamos que iba a ser difícil de todas maneras. Fue interesante estar frente a jugadoras como Antropova”, apuntó la central nacional.

“Hicimos historia en el Mundial, lo que diga la gente, me vale. Nosotras estuvimos ahí, fue nuestro esfuerzo. Nunca había ido a un Mundial con la selección de mayores y este ha sido como uno de ellos. Ganar un partido al equipo que va tercero en el ranking de clubes... En nuestro grupo tuvimos al equipo kazajo que es tercero del mundo, a Scandicci que fue el campeón y a Osasco que quedó tercero”, agregó.

El nivel de la Liga Peruana

Clarivett Yllescas, quien ha sido parte de la Selección Peruana en todas sus categorías y tuvo un largo paso por clubes de Europa, consideró que la liga nacional ha mostrado un crecimiento.

“Me atrevo a decir que nuestra liga, a nivel de Sudamérica, solo está después que la de Brasil. No top, porque todavía estamos a una buena diferencia con Brasil. Creo que es mejor que la de Argentina”, dijo.

“En el Perú no todas las chicas viven del vóley, depende del equipo en el que estés y cómo te paguen. Siento que también les falta más experiencia, ir a jugar al exterior, tener esa oportunidad fuera del tema económico, creo que eso te hace madurar como deportista. Fue mi caso, por ejemplo”, finalizó.