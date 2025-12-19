Prensa argentina afirma que Boca Juniors espera oferta de Alianza Lima por Luis Advíncula

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta finales del 2026, pero desde Argentina señalan que el club xeneize se encuentra a la espera de recibir una oferta por el futbolista peruano de 35 años.

Marcos Bonocore de TNT Sports de Argentina indicó que Alianza Lima es el club peruano que se encuentra interesado por fichar a Advíncula. "Es pretendido por Alianza Lima y se espera una oferta en los próximos días".

"Cabe mencionar que el lateral tiene un contrato alto, el cual vence en diciembre de 2026", agregó.

Hace unos días, desde Alianza Lima reconocieron que están interesados en Advíncula, pero dejaron en claro que están a la espera de la decisión de Boca.

''No es imposible, lo queremos y lo hemos manifestado abiertamente. Luis tiene contrato con Boca Juniors, así que debe resolver esa situación para que podamos incorporarlo'', declaró el director deportivo Franco Navarro.

Títulos de Advíncula en Boca Juniors

Copa Argentina 2021

Supercopa Argentina 2023

Liga Profesional de Argentina 2022

Trofeo de Campeones 2022

* Goleador de Boca Juniors en la Libertadores 2023.

