Argentina vs Eslovenia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 3 del Mundial de Vóley 2025?

Argentina vs Eslovenia: ¿dónde ver EN VIVO el Mundial de Vóley 2025?
Argentina vs Eslovenia: ¿dónde ver EN VIVO el Mundial de Vóley 2025? | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Argentina buscará su segunda victoria en la tercera jornada del grupo D del Mundial de Vóley 2025. Sigue los detalles AQUÍ.

Argentina vs Eslovenia EN VIVO: se enfrentan este martes 26 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, en Chiang Mai (Tailandia). El partido por la fecha 3 del grupo D del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 04:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Argentina vs Eslovenia: ¿cómo llegan a la fecha 3 del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Argentina perdió 3-1 ante Estados Unidos, que mostró todo su poderío. Por su parte, Eslovenia cayó 2-3 ante República Checa.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Eslovenia EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Argentina vs Eslovenia se disputará el martes 26 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, de la ciudad de Chiang Mai (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 3 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Argentina vs Eslovenia EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

  • En Perú, el partido Argentina vs Eslovenia comienza a las 04:00 a.m.
  • En Colombia, el partido Argentina vs Eslovenia comienza a las 04:00 a.m.
  • En China, el partido Argentina vs Eslovenia comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Argentina vs Eslovenia comienza a las 5:00 a.m.
  • En México (CDMX), el partido Argentina vs Eslovenia comienza a las 03:00 a.m.
  • En República Dominicana, el partido Argentina vs Eslovenia comienza a las 05:00 a.m.
  • En Argentina, el partido Argentina vs Eslovenia comienza a las 06:00 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Argentina vs Eslovenia comienza a las 05:00 a.m.
  • En Cuba, el partido Argentina vs Eslovenia comienza a las 05:00 a.m.
  • En Italia, el partido Argentina vs Eslovenia comienza a las 11:00 a.m.
  • En España, el partido Argentina vs Eslovenia comienza a las 11:00 a.m.
  • En Turquía, el partido Argentina vs Eslovenia comienza a las 12:00 p.m.

¿Dónde ver el Argentina vs Eslovenia EN VIVO por TV?

El partido entre Argentina vs Eslovenia se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (612 y 1612 HD). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Argentina y Eslovenia: últimos resultados

  • 24/08/2025 | Argentina 1-3 Estados Unidos – Mundial FIVB
  • 22/07/2025 | Argentina 3-1 República Checa  – Mundial FIVB

  • 22/08/2025 | Eslovenia 1-3 Estados Unidos – Mundial FIVB
  • 24/08/2025 | Eslovenia 2-3 República Checa – Mundial FIVB

