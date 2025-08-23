Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Argentina vs Estados Unidos EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 del Mundial de Vóley 2025?

Argentina vs Estados Unidos EN VIVO: hora y canal del Mundial de Vóley 2025
Argentina vs Estados Unidos EN VIVO: hora y canal del Mundial de Vóley 2025 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Argentina vs Estados Unidos EN VIVO: sigue la transmisión aquí del partido por la fecha 2 del Mundial de Vóley Femenino 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina vs Estados Unidos EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de agosto por la segunda fecha del grupo D del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Korat Chatchai Hall de la ciudad Nakhon Ratchasima (Tailandia), desde las 7:30 a.m. hora peruana (9:00 a.m. hora de Argentina), y será transmitido EN DIRECTO por Latina, DSports, DGO y VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Argentina vs Estados Unidos: ¿Cómo llegan las ‘Panteras’ a la fecha 2 del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Las Panteras llegan al partido luego de vencer en la primera fecha a República Checa por 3-1. Estados Unidos, en tanto, hizo lo propio con Eslovenia con el mismo marcador.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Estados Unidos en vivo por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Argentina vs Estados Unidos por el Mundial de Vóley Femenino 2025 se disputará este domingo 24 de agosto en el Korat Chatchai Hall de la ciudad Nakhon Ratchasima (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs Estados Unidos en vivo por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

  • En Perú, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 7:30 a.m.
  • En Argentina, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 9:30 a.m.
  • En Estados Unidos, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 7:30 a.m.
  • En Colombia, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 7:30 a.m.
  • En Brasil, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 9:30 a.m.
  • En México, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 6:30 a.m.
  • En Cuba, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 7:30 a.m.
  • En República Dominicana, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 7:30 a.m.
  • En Italia, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 2:30 p.m.
  • En Turquía, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 3:30 p.m.
  • En República Checa, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 2:30 p.m.

¿Dónde ver el Argentina vs Estados Unidos en vivo por TV?

El partido entre Argentina vs Argentina se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina y DSports. Vía streaming, irá por DGO y VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs Estados Unidos: últimos resultados

  • Argentina 3-1 República Checa
  • Estados Unidos 3-1 Eslovaquia.
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Selección de Argentina Selección de Estados Unidos vóley en vivo Mundial de Vóley Femenino 2025 Mundial de Vóley Femenino

Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA