Argentina vs Estados Unidos EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 del Mundial de Vóley 2025?

Argentina vs Estados Unidos EN VIVO: sigue la transmisión aquí del partido por la fecha 2 del Mundial de Vóley Femenino 2025.

Argentina vs Estados Unidos EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de agosto por la segunda fecha del grupo D del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Korat Chatchai Hall de la ciudad Nakhon Ratchasima (Tailandia), desde las 7:30 a.m. hora peruana (9:00 a.m. hora de Argentina), y será transmitido EN DIRECTO por Latina, DSports, DGO y VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs Estados Unidos: ¿Cómo llegan las ‘Panteras’ a la fecha 2 del Mundial de Vóley Femenino 2025?



Las Panteras llegan al partido luego de vencer en la primera fecha a República Checa por 3-1. Estados Unidos, en tanto, hizo lo propio con Eslovenia con el mismo marcador.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Estados Unidos en vivo por el Mundial de Vóley Femenino 2025?



El partido entre Argentina vs Estados Unidos por el Mundial de Vóley Femenino 2025 se disputará este domingo 24 de agosto en el Korat Chatchai Hall de la ciudad Nakhon Ratchasima (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs Estados Unidos en vivo por el Mundial de Vóley Femenino 2025?



En Perú , el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 7:30 a.m.

, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 7:30 a.m. En Argentina , el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 9:30 a.m.

, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 9:30 a.m. En Estados Unidos, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 7:30 a.m.

En Colombia, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 7:30 a.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 9:30 a.m.

En México, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 6:30 a.m.

En Cuba, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 7:30 a.m.

En República Dominicana, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 7:30 a.m.

En Italia, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 2:30 p.m.

En Turquía, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 3:30 p.m.

En República Checa, el partido Argentina vs Estados Unidos comienza a las 2:30 p.m.



¿Dónde ver el Argentina vs Estados Unidos en vivo por TV?



El partido entre Argentina vs Argentina se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina y DSports. Vía streaming, irá por DGO y VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs Estados Unidos: últimos resultados

Argentina 3-1 República Checa

Estados Unidos 3-1 Eslovaquia.