China vs. México: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 1 del Mundial de Vóley Femenino?

México vs. China EN VIVO: se enfrentan este sábado 23 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, en Chiang Mai (Tailandia). El partido por la fecha 1 del grupo F del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 07:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





México se hace presente en el Campeonato Mundial de Voleibol luego de siete años de ausencia. En su última participación, en Japón 2018, superaron la primera ronda, pero en la segunda fueron eliminados para finalizar en el lugar 16.

En su regreso, por la vía del ranking mundial, tendrá que medirse a China, cuadro que avanzó a los cuartos de final de la última VNL.

México vs China: ¿Cómo llegan a la fecha 1 del Mundial de Vóley Femenino 2025?

México participó recientemente en la Copa Panamericana, donde se quedó con el cuarto puesto. China, por su parte, tuvo como última competencia la Liga de Naciones, donde llegó hasta cuartos de final.

¿Cuándo y dónde juegan México vs China EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre México vs. China se disputará el sábado 23 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, de la ciudad de Chiang Mai (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 3 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan México vs China EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

En Perú , el partido México vs. China comienza a las 07:30 a.m.

, el partido México vs. China comienza a las 07:30 a.m. En México (CDMX), el partido México vs. China comienza a las 06:30 a.m.



(CDMX), el partido México vs. China comienza a las 06:30 a.m. En China , el partido México vs. China comienza a las 8:30 p.m.



, el partido México vs. China comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido México vs. China comienza a las 07:30 a.m.

En República Dominicana, el partido México vs. China comienza a las 08:30 a.m.

En Argentina, el partido México vs. China comienza a las 09:30 a.m.

En Brasil, el partido México vs. China comienza a las 09:30 a.m.



En Estados Unidos (Miami), el partido México vs. China comienza a las 08:30 a.m.

En Cuba, el partido México vs. China comienza a las 08:30 a.m.

En Italia, el partido México vs. China comienza a las 2:30 p.m.

En España, el partido México vs. China comienza a las 2:30 p.m.



En Turquía, el partido México vs. China comienza a las 3:30 p.m.

¿Dónde ver el México vs China EN VIVO por TV?

El partido entre Colombia vs. República Dominicana se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (1613). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

México: lista de convocadas al Mundial de Vóley Femenino 2025