Brasil vs. República Dominicana: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos del Mundial de Vóley 2025?

Sigue todos los detalles del partidazo que sostendrán República Dominicana y Brasil buscando la clasificación a los cuartos de final del Mundial Femenino.
Brasil vs. República Dominicana EN VIVO: se enfrentan este domingo 31 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, en Bangkok (Tailandia). El partido por octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 08:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Duelo americano por un lugar entre los mejores ocho del torneo. Brasil, segundo del ranking mundial y ganador del grupo C, se encontrará a una República Dominicana que fue escolta del grupo F, solo cayendo contra China en el partido por el liderato.
Las ‘Reinas del Caribe’, ganadoras de la última Copa Panamericana, nunca han llegado al podio del Mundial Femenino, una racha que buscan dejar atrás cuando enfrenten a Brasil, dueño de cuatro medallas de plata, como la de la edición 2022.
Brasil vs República Dominicana: así clasificaron a los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025
Brasil consiguió la primera plaza del grupo C con un pleno de victorias. Se impuso a Grecia y Puerto Rico, mientras que con Francia llegó hasta los cinco sets. República Dominicana, en tanto, fue segundo en el grupo F. Le ganó a Colombia y México, pero no pudo con China.
¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs República Dominicana EN VIVO por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?
El partido entre Brasil vs. República Dominicana se disputará el domingo 31 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, de la ciudad de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 15 00 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Brasil vs República Dominicana EN VIVO por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?
- En Perú, el partido Brasil vs. República Dominicana comienza a las 08:30 a.m.
- En Brasil, el partido Brasil vs. República Dominicana comienza a las 10:30 a.m.
- En República Dominicana, el partido Brasil vs. República Dominicana comienza a las 09:30 a.m.
- En Bélgica, el partido Brasil vs. República Dominicana comienza a las 3:30 p.m.
- En Serbia, el partido Brasil vs. República Dominicana comienza a las 3:30 p.m.
- En México (CDMX), el partido Brasil vs. República Dominicana comienza a las 07:30 a.m.
- En Colombia, el partido Brasil vs. República Dominicana comienza a las 08:30 a.m.
- En Argentina, el partido Brasil vs. República Dominicana comienza a las 10:30 a.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Brasil vs. República Dominicana comienza a las 09:30 a.m.
- En España, el partido Brasil vs. República Dominicana comienza a las 3:30 p.m.
- En Japón, el partido Brasil vs. República Dominicana comienza a las 10:30 p.m.
¿Dónde ver el Brasil vs República Dominicana EN VIVO por TV?
El partido entre Brasil vs. República Dominicana se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (613 y 1613 HD). En Brasil va por la señal de SporTV2. Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.
Brasil vs República Dominicana: últimos resultados
- 26/08/2025 | Brasil 3-0 Puerto Rico – Mundial FIVB
- 24/08/2025 | Brasil 3-2 Francia – Mundial FIVB
- 22/08/2025 | Brasil 3-0 Grecia – Mundial FIVB
- 27/08/2025 | China 3-0 República Dominicana – Mundial FIVB
- 25/08/2025 | República Dominicana 3-0 México – Mundial FIVB
- 23/08/2025 | República Dominicana 3-0 Colombia – Mundial FIVB