China vs. Francia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos del Mundial de Vóley 2025?

China vs. Francia EN VIVO: se enfrentan este domingo 31 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, en Bangkok (Tailandia). El partido por octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 05:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La jornada dominical del certamen comenzará con el duelo entre la candidata China y la emergente potencia europea Francia.

El conjunto asiático sumó los nueve puntos en sus tres partidos del grupo F, donde se encontró con solo con rivales americanos. Por su lado, Francia terminó segundo en el grupo C, pero cayó en cinco sets ante el poderoso Brasil en el choque crucial por el liderato de su zona, lo que da una muestra de que no serán un rival sencillo en estas instancias.