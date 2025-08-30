China vs. Francia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos del Mundial de Vóley 2025?

Sigue los detalles del partido que sostendrán China y Francia, por la llave de octavos de final del Mundial de Voleibol Femenino.
China vs. Francia EN VIVO: se enfrentan este domingo 31 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, en Bangkok (Tailandia). El partido por octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 05:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
La jornada dominical del certamen comenzará con el duelo entre la candidata China y la emergente potencia europea Francia.
El conjunto asiático sumó los nueve puntos en sus tres partidos del grupo F, donde se encontró con solo con rivales americanos. Por su lado, Francia terminó segundo en el grupo C, pero cayó en cinco sets ante el poderoso Brasil en el choque crucial por el liderato de su zona, lo que da una muestra de que no serán un rival sencillo en estas instancias.
China vs Francia: ¿cómo llegan a los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?
China obtuvo el primer lugar del grupo F con los triunfos sobre República Dominicana, Colombia y México. Por su parte, el elenco de Francia quedó segundo en el grupo C. Superó a Puerto Rico y Grecia, pero cayó con Brasil.
¿Cuándo y dónde juegan China vs Francia EN VIVO por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?
El partido entre China vs. Francia se disputará el domingo 31 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, de la ciudad de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 15 00 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan China vs Francia EN VIVO por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?
- En Perú, el partido China vs. Francia comienza a las 05:00 a.m.
- En Francia, el partido China vs. Francia comienza a las 12:00 p.m.
- En China, el partido China vs. Francia comienza a las 6:00 p.m.
- En Italia, el partido China vs. Francia comienza a las 12:00 p.m.
- En República Dominicana, el partido China vs. Francia comienza a las 06:00 a.m.
- En México (CDMX), el partido China vs. Francia comienza a las 04:00 a.m.
- En Colombia, el partido China vs. Francia comienza a las 05:00 a.m.
- En Argentina, el partido China vs. Francia comienza a las 07:00 a.m.
- En Brasil, el partido China vs. Francia comienza a las 07:00 a.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido China vs. Francia comienza a las 06:00 a.m.
- En España, el partido China vs. Francia comienza a las 12:00 p.m.
¿Dónde ver el China vs Francia EN VIVO por TV y streaming?
El partido entre China vs. Francia se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (613 y 1613 HD). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.
China vs Francia: últimos resultados
- 27/08/2025 | China 3-0 República Dominicana – Mundial FIVB
- 25/08/2025 | China 3-1 Colombia – Mundial FIVB
- 23/08/2025 | China 3-1 México – Mundial FIVB
- 26/08/2025 | Francia 3-1 Grecia – Mundial FIVB
- 24/08/2025 | Brasil 3-2 Francia – Mundial FIVB
- 22/08/2025 | Puerto Rico 1-3 Francia – Mundial FIVB