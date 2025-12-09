Alianza Lima vs Zhetysu SC en vivo: partido por la fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tras la dura derrota ante el local Osasco (14-25, 17-25 y 18-25), Alianza Lima buscará recuperarse cuando enfrente a Zhetysu VC de Kazajistán, en compromiso correspondiente a la fecha 2 del Mundial de Clubs de Vóley 2025, en Brasil.

Alianza Lima vs Zhetysu SC: ¿Cómo llegan a la fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

El elenco de Alianza Lima se presenta a la contienda tras perder ante Osasco en su debut en el grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Por su lado, el Zhetysu VC cayó en la primera jornada contra el Scandicci Savino Del Bene de Italia.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Zhetysu SC en vivo por la fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

El partido entre Alianza Lima vs. Zhetysu VC se disputará este miércoles 10 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para recibir a 3 200 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Zhetysu SC en vivo por la fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 11:30 a.m.

, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 11:30 a.m. En Brasil , el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 11:30 a.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 11:30 a.m

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 12:30 p.m

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a la 1:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 10:30 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs. Zhetysu comienza a las 11:30 a.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Zhetysu SC en vivo por TV?



El partido entre Alianza Lima vs. Zhetysu VC se podrá ver EN VIVO por TV en Perú a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, el cotejo será transmitido a través de la página web y app de Latina, VBTV (Volleyball World) y CazeTV en Brasil. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alianza Lima vs Zhetysu SC: últimos resultados

Alianza Lima

Alianza 0-3 Osasco

Zhetysu

Sabino Del Bene 3-0 Zhetysu SC