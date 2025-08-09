Últimas Noticias
Colombia vs Puerto Rico EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Colombia vs Puerto Rico EN VIVO | Guía de TV Copa Panamericana
Colombia vs Puerto Rico EN VIVO | Guía de TV Copa Panamericana | Fuente: Instagram | Fotógrafo: NorcecaInfo
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Colombia vs Puerto Rico EN VIVO: sigue la transmisión de la semifinal de la Copa Panamericana de Vóley 2025.

Colombia vs Puerto Rico EN VIVO: se enfrentan este sábado 9 de agosto, en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, en Colima (México). El partido corresponde a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse en el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Vóleibol. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Colombia vs Puerto Rico: así llegan a las semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Colombia llega a la semifinal tras haber derrotado 3-0 a Perú en la semifinal. Puerto Rico, en tanto, llega a esta instancia tras quedar primero en el grupo A.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Puerto Rico en vivo por las semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre Colombia vs Puerto se disputará este sábado 9 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El recinto tiene capacidad para recibir a 2000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Colombia vs Puerto Rico en vivo por las semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido Colombia vs Puerto Rico comienza a las 7:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Colombia vs Puerto Rico comienza a las 7:00 p.m.
  • En Puerto Rico, el partido Colombia vs Puerto Rico comienza a las 8:00 p.m
  • En Venezuela, el partido Colombia vs Puerto Rico comienza a las 8:00 p.m.
  • En Cuba, el partido Colombia vs Puerto Rico comienza a las 8:00 p.m.
  • En Canadá, el partido Colombia vs Puerto Rico comienza a las 8:00 p.m
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Colombia vs Puerto Rico comienza a las 8:00 p.m
  • En México (CDMX), el partido Colombia vs Puerto Rico comienza a las 6:00 p.m

¿Dónde ver el Colombia vs Puerto Rico en vivo por TV y streaming?

El partido entre Colombia vs Puerto Rico se podrá ver EN VIVO a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del partido los encontrarás la sección deportes de RPP.pe.

Colombia vs Puerto Rico: últimos resultados

Colombia

  • Colombia 3-0 Perú
  • Colombia 3-0 Venezuela
  • República Dominicana 3-1 Colombia

Puerto Rico

  • Perú 0-3 Puerto Rico
  • Cuba 2-3 Puerto Rico
  • Costa Rica 0-3 Puerto Rico

Tags
Copa Panamericana de Vóley Copa Panamericana Copa Panamericana de vóley 2025 vóley en vivo

