México vs. República Dominicana: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy la semifinal de la Copa Panamericana?

México vs. República Dominicana se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de una de las llaves de semifinales en la Copa Panamericana de Vóley 2025.

La transmisión del partido entre la Selección de México y el combinado de República Dominicana, en tierras aztecas, podrá verse en el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Vóleibol. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





¿Cómo llegan México y República Dominicana a las semifinales de Copa Panamericana de Vóley 2025?

La tienda de México viene de vencer 3-1 a su par de Venezuela. En tanto, la escuadra dominicana pasó directo de la etapa de grupos a 'semis' (en su último cotejo derrotó 3-2 a Canadá).

¿Cuándo y dónde juegan México y República Dominicana por semifinales de la Copa Panamericana de Vóley?

El partido está programado para el sábado 9 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El recinto tiene capacidad para recibir a 2,000 espectadores.

¿A qué hora juegan México vs República Dominicana por semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

En Perú , el partido México vs. Venezuela comienza a las 9:00 p.m.

, el partido México vs. Venezuela comienza a las 9:00 p.m. En México (CDMX), el partido México vs. Venezuela comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido México vs. Venezuela comienza a las 10:00 p.m.

En Colombia, el partido México vs. Venezuela comienza a las 9:00 p.m.

En Ecuador, el partido México vs. Venezuela comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido México vs. Venezuela comienza a las 10:00 p.m.

En Bolivia, el partido México vs. Venezuela comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido México vs. Venezuela comienza a las 11:00 p.m.

En Brasil, el partido México vs. Venezuela comienza a las 11:00 p.m.

¿Dónde ver el partido México vs República Dominicana en vivo por TV?

Las semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrán ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del partido los encontrarás la sección deportes de RPP.pe.

