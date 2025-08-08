Perú vs Venezuela EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Buscará cerrar con una victoria. Perú se enfrentará a Venezuela con la consigna de quedar entre los primeros cinco lugares de la Copa Panamericana de Vóley 2025. El cuadro de Antonio Rizola tuvo una muy buena fase de grupos. Pero, cayó ante Colombia por 3-0, perdiendo toda chance de clasificar a las semifinales. ¿A qué hora es el partido y por dónde verlo EN VIVO?

Perú vs Venezuela: así llegan al partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley 2025



Perú llega al cotejo tras perder 3-0 ante Colombia en los cuartos de final. Venezuela, en tanto, se instala en el cotejo tras caer 3-1 ante México.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Venezuela en vivo por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley 2025?



El partido entre Perú vs Venezuela se disputará este domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El reciento tiene capacidad para recibir a 2000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela en vivo por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

En Perú, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 2:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 2:30 p.m.

En Cuba, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.

En Puerto Rico, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.

En Canadá, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.

En Estados Unidos (Washginton), el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Venezuela comienza a la 1:30 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Venezuela en vivo por TV y streaming?



El partido entre Perú vs Venezuela se podrá ver EN VIVO a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del partido los encontrarás la sección deportes de RPP.pe.

Perú vs Venezuela: últimos resultados

Perú

Perú 0-3 Colombia

Perú 0-3 Puerto Rico

Perú 3-0 Costa Rica

Venezuela

México 3-1 Venezuela

Venezuela 3-0 Trinidad y Tobago

Colombia 3-0 Venezuela





