Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Perú vs Venezuela EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana 2025?

Perú vs Venezuela | hora y canal Copa Panamericana
Perú vs Venezuela | hora y canal Copa Panamericana | Fuente: Facebook | Fotógrafo: FPV
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Perú vs Venezuela se enfrentarán por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley. ¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO?

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Buscará cerrar con una victoria. Perú se enfrentará a Venezuela con la consigna de quedar entre los primeros cinco lugares de la Copa Panamericana de Vóley 2025. El cuadro de Antonio Rizola tuvo una muy buena fase de grupos. Pero, cayó ante Colombia por 3-0, perdiendo toda chance de clasificar a las semifinales. ¿A qué hora es el partido y por dónde verlo EN VIVO?

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Perú vs Venezuela: así llegan al partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Perú llega al cotejo tras perder 3-0 ante Colombia en los cuartos de final. Venezuela, en tanto, se instala en el cotejo tras caer 3-1 ante México.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Venezuela en vivo por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre Perú vs Venezuela se disputará este domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El reciento tiene capacidad para recibir a 2000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela en vivo por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 2:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 2:30 p.m.
  • En Cuba, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.
  • En Puerto Rico, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.
  • En Canadá, el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washginton), el partido Perú vs Venezuela comienza a las 3:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Perú vs Venezuela comienza a la 1:30 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Venezuela en vivo por TV y streaming?

El partido entre Perú vs Venezuela se podrá ver EN VIVO a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del partido los encontrarás la sección deportes de RPP.pe.


Perú vs Venezuela: últimos resultados

Perú

  • Perú 0-3 Colombia
  • Perú 0-3 Puerto Rico
  • Perú 3-0 Costa Rica

Venezuela

  • México 3-1 Venezuela
  • Venezuela 3-0 Trinidad y Tobago
  • Colombia 3-0 Venezuela



¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Copa Panamericana Copa Panamerica de Vóley 2025 Copa Panamericana de Vóley Selección Peruana Selección de Venezuela

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA