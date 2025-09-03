Últimas Noticias
Estados Unidos vs Turquía EN VIVO: ¿a qué hora juegan y en dónde ver los cuartos de final del Mundial de Vóley 2025?

Estados Unidos es favorita para ganar el Mundial de Vóley.
Estados Unidos es favorita para ganar el Mundial de Vóley. | Fuente: VOLLEYBALLWORLD
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Estados Unidos vs Turquía EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión del partido por los cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estados Unidos vs Turquía EN VIVO: se enfrentan este jueves 4 de septiembre por los cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia), desde las 8:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Estados Unidos vs Turquía: así llegan a los cuartos del Mundial de Vóley Femenino 2025

Estados Unidos llega a esta instancia tras vencer por 3-0 a Canadá, mientras que Turquía superó 3-0 a Eslovenia.

¿Cuándo y dónde juegan Estados Unidos vs Turquía en vivo por los cuartos del Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Estados Unidos vs Turquía se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 15 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Turquía en vivo por los cuartos del Mundial de Vóley Femenino 2025?

  • En Perú, el partido Estados Unidos vs Turquía comienza a las 8:30 a.m. 
  • En Turquía, el partido Estados Unidos vs Turquía comienza a la 4:30 p.m. 
  • En Eslovenia, el partido Estados Unidos vs Turquía comienza a la 3:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Estados Unidos vs Turquía comienza a las 9:30 a.m.
  • En Canadá, el partido Estados Unidos vs Turquía comienza a las 9:30 a.m. 
  • En Colombia, el partido Estados Unidos vs Turquía comienza a las 8:30 a.m. 
  • En Brasil, el partido Estados Unidos vs Turquía comienza a las 10:30 a.m. 
  • En Argentina, el partido Estados Unidos vs Turquía comienza a las 10:30 a.m. 
  • En México, el partido Estados Unidos vs Turquía comienza a las 7:30 a.m. 
  • En Italia, el partido Estados Unidos vs Turquía comienza a las 3:30 p.m. 
  • En Francia, el partido Estados Unidos vs Turquía comienza a las 3:30 p.m. 

¿Qué canal transmiten el partido Estados Unidos vs Turquía en vivo?

El partido entre Estados Unidos vs Turquía se podrá ver EN VIVO vía TV por VBTV. También se podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Estados Unidos vs Turquía: últimos resultados

Estados Unidos

  • Estados Unidos 3-0 Canadá
  • Estados Unidos 3-0 República Checa
  • Estados Unidos 3-1 Argentina

Turquía

  • Turquía 3-0 Eslovenia
  • Turquía 3-0 Canadá
  • Turquía 3-0 Bulgaria

